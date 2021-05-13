44歲菲傭死前曾接種復必泰　僱主關注組：外傭打針前要先做1件事

撰文： 鄧煥儀 最後更新日期： 2021-05-13 21:00

日前一名菲律賓外傭在僱主住所暈倒，送院不治。她於離世前18日曾接種首劑復必泰疫苗，成為首名死前曾打針的外傭。外傭僱主關注組召集人徐曉彤表示，外傭接種疫苗後，如果出現副作用，僱主需承擔所有醫療費用，又提醒僱主不應強迫外傭打針。

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主動脈夾層動脈瘤破裂

一名44歲菲律賓外傭在上周日（9日）中午，於僱主的西貢寓所暈倒，被送往將軍澳醫院後證實死亡。衞生署表示，死者於離世前18日（4月21日）曾在社區疫苗接種中心注射首劑復必泰疫苗。

初步解剖顯示，外傭死因為主動脈夾層動脈瘤破裂，無臨床證據顯示事件由疫苗引起。香港僱傭代理協會主席張結民表示，僱主在聘請菲傭時，分別購入香港及菲律賓兩地的保險，保單包括醫療和運送遺體的費用。惟現時香港禁止菲律賓航班抵港，估計遺體需於本月底才可運返菲律賓。

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加重保險非根本解決方法

外傭僱主關注組召集人徐曉彤表示，外傭在接種疫苗後，如果出現副作用，在合約期內，僱主需承擔所有醫療費用，加重保險並不能根本性解決問題。

「如果有一個保險計劃，覆蓋打疫苗後的一段時間，一旦出現任何問題，亦有補償的話，會相對較好。但好多時打疫苗的部門，未必會承認責任，所以很難追討。」

接種前先做1件事

徐曉彤又指，外傭接種疫苗前，宜先做身體檢查，以及諮詢醫生意見。「工人姐姐都喜歡吃油膩食物，對保持健康體魄的意識不足，容易有高血壓等隱性疾病。我以前的工人姐姐只得40歲，亦有家族性高血壓。依家普通人去打疫苗，都建議諮詢醫生意見。」

她提醒，接種疫苗全屬個人決定，僱主不應強迫外傭打針，更不應與外傭簽訂任何協議，因為私人協議不可凌駕法例，在現行法例下亦不被認可。

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