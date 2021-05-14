新冠疫苗｜11人周四打針不適送院　3人留院　女子暈眩及眼球震顫

撰文： 李恩慈 最後更新日期： 2021-05-15 00:22

政府公布截至今晚（14日）8時的過去24小時，約有31,700名市民接種了疫苗。昨日（13日，星期四）共有11宗打針後送院個案。3人需留院觀察，包括一名47歲女子接種第一劑復必泰後出現心悸及暈眩；一名56歲男子接種第二劑科興後左邊身體麻痺；一名28歲女子接種第一劑復必泰後，感暈眩及眼球震顫。

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男子左邊身體麻痺需留院

政府表示，昨日共有11宗打針後送院個案，其中7人已經出院，3人留院觀察，1人不遵從醫生勸告自行出院。

3名需留院病人當中，2人曾打復必泰，1人曾打科興，均情況穩定。一名47歲女子於教育局九龍塘教育服務中心接種第一劑復必泰後，出現心悸及暈眩，被送到伊利沙伯醫院；一名56歲男子於鴨脷洲普通科門診診所接種第二劑科興後，左邊身體麻痺，被送到律敦治醫院；一名28歲女子於中山紀念公園體育館接種第一劑復必泰後，感暈眩及眼球震顫，被送往瑪麗醫院。

（政府新聞處）

另外，有人打針後分別出現心悸及暈眩、氣促、出疹、胸口不適、頭痛、心搏過慢及高血壓等徵狀，送院後均情況穩定。作為背景資料，昨共有57宗中風或心肌梗塞個案，需入住公立醫院深切治療部、急性中風加護病房和心臟加護病房。

75萬人已打兩劑疫苗

政府稱，已為市民接種共約188.8萬劑新冠疫苗。當中約113.8萬名市民已接種第一劑疫苗，包括約49.8萬名接種科興疫苗，約64萬名接種復必泰疫苗。約75萬名市民已接種第二劑疫苗，包括約36萬名接種科興疫苗，約39萬名接種復必泰疫苗。

預約接種人數少於1萬人

截至今晚8時的過去24小時，約有31,700名市民接種了疫苗，當中約有4,300名市民接種第一劑科興疫苗，約4,400名市民接種第二劑科興疫苗；約10,200名市民接種第一劑復必泰疫苗，約12,700名市民接種第二劑復必泰疫苗。

社區疫苗接種中心接種科興疫苗的整體接種率約為96%；而接種復必泰疫苗的整體接種率則約為95%。約2,800名市民在網上預約接種科興疫苗，而約6,400名市民預約接種復必泰疫苗，合共少於1萬人，僅9,200名市民。

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