新冠疫苗｜12人打針後送院　35歲女暈眩及胸口感染需留院

撰文： 李恩慈 最後更新日期： 2021-05-15 22:26

政府今（15日）晚公布，截至晚上8時的過去24小時，約37,500名市民接種了新冠疫苗。昨日（14日）共有12宗打針後送院個案，其中8人已經出院，1人留院觀察，3人不遵從醫生勸告自行出院。 一名35歲女子於荔枝角公園體育館接種第一劑復必泰，其後出現暈眩及胸口感染，被送到瑪嘉烈醫院留醫，現時情況穩定。另有一名29歲女子接種復必泰後出現右身麻痺；一名53歲男子接種復必泰後，出現血管迷走神經性昏厥，兩人均已出院。

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（政府新聞處）

政府表示，昨日共有12宗打針後送院個案，其中8人已經出院，1人留院觀察，3人不遵從醫生勸告自行出院。

留院的病人為35歲女子，於荔枝角公園體育館接種第一劑復必泰，其後出現暈眩及胸口感染，被送到瑪嘉烈醫院留醫，情況穩定。

另外，一名29歲女子於中山紀念公園體育館接種第二劑復必泰，其後出現右身麻痺，被送往瑪麗醫院留醫。一名53歲男子於界限街體育館接種第一劑復必泰後，出現血管迷走神經性昏厥，被送往廣華醫院。而一名34歲男子於香港中央圖書館接種第一劑科興後，出現左手麻痺，被送往律敦治醫院。三人情況穩定，均已經出院。

其餘送院病人分別出現胸口不適、暈眩、全身無力、心悸、低血壓及高血壓等徵狀，皆情況穩定，已經出院。作為背景資料，昨日共有62宗中風或心肌梗塞個案，需入住公立醫院深切治療部、急性中風加護病房和心臟加護病房。

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政府稱，已為市民接種共約192.6萬劑新冠疫苗。當中約115.4萬名市民已接種第一劑疫苗，包括約50.2萬名接種科興疫苗，約65.2萬名接種復必泰疫苗。約77.2萬名市民已接種第二劑疫苗，包括約36.4萬名接種科興疫苗，約40.8萬名接種復必泰疫苗。

截至今晚8時的過去24小時，約有37,500名市民接種了疫苗，當中約有4,200名市民接種第一劑科興疫苗，約4,300名市民接種第二劑科興疫苗；約11,700名市民接種第一劑復必泰疫苗，約17,400名市民接種第二劑復必泰疫苗。

社區疫苗接種中心接種科興疫苗的整體接種率約為96%；而接種復必泰疫苗的整體接種率則約為96%。約3,000名市民在網上預約接種科興疫苗，而約6,100名市民預約接種復必泰疫苗。