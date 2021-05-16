市建局今年內協助300幢舊樓維修公用排水系統　涉1億元資助

撰文： 勞敏儀 最後更新日期： 2021-05-16 11:28

新一份《財政預算案》預留10億元設立「樓宇排水系統維修資助計劃」，本月起接受申請。市區重建局行政總監韋志成今（16日）在網誌表示，今年內將協助300 幢合資格樓宇展開公用排水系統勘測或維修工程，涉及資助額約一億元。

100幢曾參加樓宇更新大行動2.0計劃

韋志成表示，新計劃是協助樓齡40年或以上、符合住用單位平均每年應課差餉租值上限要求的業主，進行樓宇公用排水渠管檢驗、修葺和改善工程。計劃涵蓋兩種類別，第一類是法團和業主組織主動申請個案，仍有尚未遵辦與公用渠管相關法定命令的樓宇，涉及約150幢；第二類是由屋宇署按風險評估，挑選另外150幢尚未遵辦公用渠管相關命令的樓宇，由政府承建商代業主進行所需工程，而樓宇業主可受惠於排水系統維修資助，以支付屋宇署代辦工程所涉及費用。

市建局團隊初步分析符合申請資格而尚未遵辦公用渠管命令的樓宇資料，當中約100幢已參與第一輪和第二輪的樓宇更新大行動2.0計劃。韋志成舉例說，一宗位於九龍城、樓齡已達57年的舊樓個案，樓宇法團收到屋宇署發出強制驗樓的法定通知後，在2018年申請參加「行動2.0」，聘請註冊檢驗人員負責驗樓，並評估樓宇狀況及修葺工程範圍，該個案同時符合資格申請「排水系統維修計劃」。

該大廈法團主席鄺女士表示，為整幢樓宇大維修，工程費一般以百萬元計，縱使每戶自住業主在「行動2.0」得到資助，但業主獲取津貼後，估計每戶仍要攤分一筆為數不少的工程費用。不過，由於其樓宇合資格參與「排水系統維修計劃」，視乎維修工程回標價格，估計每戶可獲最多約5,000元的額外津貼，資助排水系統工程；樓宇在「行動2.0」所得的津貼，可撥在公用地方工程內其他需要進行的維修項目，變相令工程所得的政府資助津貼有所增加，進一步紓緩業主的經濟壓力。

部份單位估計被改建成「劏房」，加建多條分支喉管接駁至集水斗，維修工程的費用亦相應增加。（韋志成網誌）

私自改動喉管增工程費用

韋志成提及老舊樓宇內有不少單位被改建成「劏房」出租，業主往往未經法團同意而加建廁所和排污分支喉管，私自接駁至垂直公用排水管，樓宇若進行排水系統維修工程，會一併處理所有鋪設在外牆的渠管，無形中增加工程費用的開支。

此外，「劏房」單位所加建的分支候管的數量，與沒有改建的住宅單位（一般只有兩至三條分支喉管接駁至公用排水管的集水斗）比較，會有很大的差距。他指，由於資助計劃的資助是工程費用的八成，餘下由每戶業主所攤分負責，將有可能出現每戶業主因更換分支喉管的數目不同而就攤分費用的多少而出現分歧，法團必須就此從中協調。

外牆的垂直公用排水管一般由全體業主共同負責維修保養；從個別單位連接至垂直排水管的分支喉管，則由該單位的業主負責。（韋志成網誌）

計劃不包維修室內渠管設施如Ｕ型貯水管

另一項需要法團與業主達成共識，是有關排水系統的改善和優化方案。隨著近年樓宇設計和排水系統設施效能的提升，業主在籌組樓宇維修工程時，除了更換已破損的渠管，更可考慮採用更高設計標準的排水系統，例如以密封式排水管道取代開放式的廢水斗收集廢水，減低污水排進水斗時濺起水花而引致病毒經空氣散播的風險；或為公用排水管加入防止低層單位出現污水倒灌的排水設計等。

對於早前政府在確診者居住單位內，發現用作阻隔病毒沿公用排水管回流入室內的Ｕ型貯水彎管遭人移除，以致出現病毒於單位內傳播。他表示，這些安裝在單位室內範圍的渠管設施，並不在「排水系統維修計劃」的資助計劃範圍內，業主需自行承擔維修保養的責任。