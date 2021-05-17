01獨家｜衞生署爆烏龍　映灣園數十居民無檢疫令　送竹篙灣隔離

撰文： 韋景全 最後更新日期： 2021-05-17 07:57

新冠肺炎變種病毒4月中首度殺入本港社區，當中一名染疫菲傭居於東涌映灣園悅濤軒第11座，全幢400戶逾千名居民須撤離到竹篙灣檢疫中心隔離21日。他們檢疫8個晚上後獲准提早「釋放」回家，據了解，原來迄今仍有數十居民根本未獲發檢疫令（Quarantine order，簡稱QO）。有前線人員不滿衞生署安排，指經常未派足夠醫生在檢疫現場簽發檢疫令，導致整個運作既緩慢且官僚。對於這三大問題，衞生署尚未有回應。

▼4月29日，映灣園悅濤軒第11座居民須撤離檢離▼

政府今晚在東涌映灣園悅濤軒第11座突襲封區。

簽檢疫令需經繞大圈 現場欠衞生署醫生

《香港01》記者查詢個別負責撤離行動的前線工作人員均質疑，許多行動中，衞生署都沒有派駐足夠的醫生在場，結果簽發檢疫令往往相當緩慢。由於沒有醫生駐場，要繞一個大圈，先把擬受檢疫人士資料WhatsApp截圖去追蹤辦公室，然後文字化成檔案並排列為名單，再交從海關、入境處及警務處調撥過來的代表核對，才轉交衞生署醫生簽發檢疫令，以便送他們往檢疫中心。

▼4月30日，東涌映灣園第11居民須撤離檢疫▼

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上樓收集資料多由警察負責

有前線工作人員訴苦指，別說醫生不願派駐現場，連上樓收集居民資料，不論是食環署或衞生署職員都大多不願意，上樓去收集擬受檢疫住戶的資料，最終多由警察負責。

▼4月30日晚上，沒有燈光的映灣園第11座▼

夜更僅一位醫務主任留守簽發更慢

夜更問題更大，知情人士指出，衞生署醫生多不願夜更當值，過了晚上11時，僅得一位醫務主任（Medical Control Officer，MCO）留守，結果令很多次撤離行動，簽發檢疫令都非常緩慢，批評衞生署組織官僚，即使上層如衞生防護中心傳染病處主任張竹君醫生等有心工作，但中下級職員在沒有爆發疫情前，都視衞生署職位為「筍工」，朝九晚五工作後便準時放工，不少都修讀碩士及博士課程，專心搞研究，前線工作經已甚少觸及。

該人士說： 「親眼見過一位衞生署極高層，在圍封現場，打咗N個電話，才搵到一名護士開夜更。」