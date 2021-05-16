台灣疫情｜抵港人士周一凌晨起須隔離21日　已打針者亦要檢疫14日

撰文： 黃偉倫 最後更新日期： 2021-05-16 23:25

近日台灣的新冠肺炎疫情轉差，政府晚上近11時宣布，由周一（17日）零時零分起，收緊從台灣抵港人士的檢疫及檢測要求，未完成疫苗接種的人士，須於指定檢疫酒店強制檢疫21天，期間接受四次檢測；即使已接種，亦須於指定酒店檢疫14天。政府稱，在相關要求下，非香港居民不會獲准入境。

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台灣中央流行疫情指揮中心周日（16日）召開記者會，宣布再增加206宗本土個案，兩日共增386宗本土個案。香港政府周日晚上10時43分發稿稱，因應台灣疫情轉差，確診個案持續上升，故由周一的零時零分起，即不足兩小時後，收緊從台灣抵港人士的檢疫及檢測要求。

政府發言人指，所有在登機日或之前14天，曾逗留台灣的人士，須在登機時出示起飛時間前72小時內的病毒測試結果，以及其在香港指定檢疫酒店預訂房間的確認書。到港後，他們須於機場接受「檢測待行」安排，確認檢測陰性結果後，乘搭政府安排的專車，前往指定檢疫酒店。政府指，在相關要求下，非香港居民將不會獲准入境。

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已完成疫苗接種亦要檢疫14天

政府表示，未完成疫苗接種的人士，須於指定檢疫酒店強制檢疫21天，期間接受四次檢測；已完成接種者，則須於檢疫酒店檢疫14天，期間接受三次檢測，之後七天自行監察，及於抵港第16天和第19天接受強制檢測。

政府發言人稱，正密切監察不同地區的疫情、變種病毒的流行程度、接種疫苗的進度及出入境人數的變化，並會視乎情況需要，調整相關地區到港人士的登機及強制檢疫要求。

政府將刊憲更新《若干到港人士強制檢疫規例》（第599C章）、《外國地區到港人士強制檢疫規例》（第599E章）及《預防及控制疾病（規管跨境交通工具及到港者）規例》（第599H章）下的相關指明，以在5月17日起落實上述措施。