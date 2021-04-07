迪士尼｜小學生入園3小時邊玩邊學STEM　校長：一次滿足3個願望

撰文： 王淑君 最後更新日期： 2021-04-07 21:30

新冠肺炎疫情開始緩和，主題公園可以恢復75%入場人數，令很多人趁長假期都紛紛前去遊玩。其實每項遊樂設施背後，都有不同的科學原理推動，才能把奇妙有趣的體驗帶給大家。香港迪士尼樂園和小學共同舉辦了「迪士尼STEM體驗行」，由樂園的工作人員帶領小朋友從STEM的角度，重新認識這個夢幻樂園。有參加計劃的校長坦言：「入園可以玩、可以學，好無敵！」 攝影：黃舒慧

香港迪士尼樂園迪士尼教育、商務及特別項目策劃統籌高級總監吳韻琴（Christine）指，樂園秉承創辦人華特‧迪士尼先生重視教育和培育小孩子的精神，開幕的時候已一直和不同的幼稚園、中小學合辦各類活動和教育項目，讓小朋友在快樂的體驗之中學會知識。

STEM是近年教育的重點，而主題樂園內無論建築，還是機械，不無與STEM有密切的關係。「迪士尼STEM體驗行」就是讓小學生在繽紛的樂園之中，通過觀察、體驗、實驗，由淺入深地了解STEM，學會研發和解難，引起他們學習的興趣，走出課室。

STEM是科學、科技、工程和數學的縮寫，蘊含的理論和知識十分豐富，而組合成遊樂設施的理論更非三言兩語就能說明。有參與這個計畫的中華基督教會協和小學（長沙灣）校長蔡世鴻本身亦擔任教育局STEM教育小組的成員，因此認為STEM教育對小朋友是相當重要。「科學源自生活，STEM也要和生活有連繫。」他說。

他認為小學生來樂園學習STEM，雖然環境的資訊很豐富，但對他們而言並不會太難、太深，因為學校已把活動內容剪裁，而且緊扣課程，讓學生能輕鬆明白比例、離心力等抽象概念。蔡校長又指，活動內容要有STEM的元素，又有迪士尼特色，是學生在課室感受不到，「STEM不是坐著學的」。

「他們入園是探究為主，他們一定要動手、思考和問問題，才有收穫。」蔡校長想，學生來到樂園已經很興奮，來到又可以學習、又可以有所收穫和回家延展學習，「這個童年學習經歷，豈不無敵？以後都會覺得很難忘」。

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活動歷時3小時 學校可申請資助

在迪士尼學STEM的活動歷時3小時，總監吳韻琴透露，有些學校會選擇上午在學校上課，下午再來樂園探究知識和實踐，最後學生可以留園繼續學習、想像或遊玩，過美好的一天。

而蔡校長分享，他認為在設計活動內容的最大挑戰是規劃路線，「3小時一直走路、邊走邊學，即使好玩都會很累，又擔心遊樂設計多人排隊，玩不到要怎麼辦。幸好，可以和園方商量對策。」。他和副校長又想出在樂園餐廳作為學習點和休息位；他們又活用教具，設計整體入園學習的主線，串連整個STEM學習經歷。最後，教師帶學生來樂園試玩了2次，以觀察學生反應，連副校長也覺得好好玩，完成後再和學生報名。

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「學生反應開心，他們享受和同學一起來學習，更開心更難忘。」蔡校長一直強調：「讀書不能夠死板，要活一點。」他透露，學校如欲參加迪士尼的學習計劃，可以申請教育局資助；而園方為了保障學生安全，參加人數達指定數目也會送出免費的教師門票，目的是希望盡用樂園的資源，為學生創造不一樣的學習體驗。

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