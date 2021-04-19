【校園天地】華富邨寶血小學 2020至2021年度 STEM DAY

社會新聞
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華富邨寶血小學於三月三十日舉行STEM DAY，讓學生探究有趣的科學與科技知識。低年級活動分別以聲音、空氣和水為主題，高年級活動則圍繞家居生活。當天活動內容精彩，同學分別進行科學探究、STEAM創意手作及編程學習。

小一同學認真地進行防水物料測試。(華富邨寶血小學圖片)

同學運用閉合電路知識製作家務助理機械人。(華富邨寶血小學圖片)

科學探究活動環節中，同學除了應用於常識科課堂所學的知識，還透過探究、測試及改良，按要求完成不同的作品，例如自動小遊艇、家務助理機械人及無敵大炮台等。高年級同學更進行比賽，選出最傑出的作品。

另外，STEAM創意手作結合科學原理及創意設計，讓學生完成個人小手作，一至六年級同學分別製作不同的作品，例如肯特管、不倒翁及自動養殖瓶等。活動讓同學成功掌握科學原理外，更可發揮創意設計自己獨特的作品。表現傑出的同學分別可獲得「最具創意獎」及「最具美觀獎」。

最後，編程學習讓同學掌握運算思維概念，進行編程。初小同學則以Ozobot迷你機器人，配合顏色碼及自創路線，加上獨特的造型設計及完成機械人catwalk show。高年級同學亦運用了編程技巧，以micro:bit設計一個能應用於日常生活的電子產品。

當天，學生不但能在活動中將知識學以致用，更能積極投入小組合作，並發揮創意，將STEM帶入生活當中。

（內容由華富邨寶血小學提供）

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