繼父涉性侵繼女案　母親Y認被告錫女兒　惟也是不可靠及危險的人

撰文： 朱棨新 最後更新日期： 2021-05-17 16:07

任地盤工人的繼父涉3年內多番非禮、強姦及雞姦繼女案，今(17日)在高等法院續審，控方傳召女童的母親Y作供。母親Y承認被告愛鍚女兒，被告與X關係原本不錯，並引述X所言稱：「如果無發生呢啲事，佢係最好既爸爸」。惟女兒兩年前指遭被告侵犯，Y最終跟被告離婚，坦言「呢個人唔可靠，好危險……」。Y作供期間，曾在庭上哭泣。

女兒來港前較乖及開朗

女童的母親Y作供透露，他的女兒X為她與第一任丈夫所生。她和被告則於2011年透過通訊軟件認識，兩人翌年結婚。她和女兒於2017年取得單程證來港定居。她指，X來港定居前比較乖和開朗，來港後則較反叛。

被告會向女兒提供手機和平板電腦

母親Y形容，被告和其女兒的關係亦不錯，被告愛鍚X，又會向X提供手機和平板電腦等。她和被告會就管教Ｘ問題爭吵，被告曾謂：「鬧還鬧，我最憎打小朋友。」著Y不要向X動粗。Y亦引述X的說法：「如果無發生呢啲事，佢(被告)係最好既爸爸。」

回海豐過年女兒稱遭被告摸

於2019年1月底，母親Y帶女兒回內地海豐的單位過年，期間Y曾返港，並於同年2月6日(初二)返回海豐。她和被告及女兒在單位內一睡房留宿，她和被告同睡一床，女兒X則睡在沙發床。

翌日早上9時許，她叫X到床上睡，她睡在女兒X和被告之間，未幾她聽到X激動地說：「爸爸摸我。」被告即回應稱是替X蓋被時碰到。X強調被告伸手入被內摸她的胸，並開始哭泣。被告和Y爭吵後發脾氣離開，並返回香港。

認為被告危險不可靠決定離婚

被告和Y於同月決定申請離婚，Y解釋：「我覺得呢個人唔可靠，好危險……」。Y又透露，由申請離婚至同年3月報警期間，她有和被告聯絡。被告不滿不獲信任，她亦想知女兒指控屬實還是女兒說謊。

57歲的被告，被控3項強姦、1項未經同意下肛交、3項非禮和2項向16歲以下兒童作猥褻行為罪。控罪發生於2015年9月至2019年2月，當時女童X介乎8至12歲。案件編號：HCCC95/2020

案發經過。(詳看下圖)