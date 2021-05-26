濾水廠殺人｜被告為關閘等瑣事行兇　死者女兒：想佢一世唔好出嚟

撰文： 朱棨新 最後更新日期： 2021-05-26 17:42

沙田濾水廠三年前發生駭人的兇殺案，一名六旬保安員把另一名剛上班數天的同事斬死，新同事更斷乎被斬至頸幾乎斷開。被告章美德經審訊後，今(26日)被裁定謀殺罪不成立，但誤殺罪成。審訊透露，被告疑只為新同事錯用紅色筆填寫登記簿，以及關閘門等瑣事而動殺機。死者女兒有到庭旁聽，她坦言聽到告稱以此等瑣事行兇感到心酸，見被告自辯時的態度，更令她感到憤怒，坦言：「我好想(被告)呢一世都唔會出番嚟。」

接到父親被殺消息差啲暈

死者吳崇禧的妻子和女兒多日來都親自來法庭旁聽。她稱起初接獲其父親死訊時，還以為對方打錯電話，難以相信。惟確認訊後，她「差啲暈」。

調沙田廠房做替工

她透露，父親原先在大埔濾水廠工作，但因受傷而需休養，之後保安公司安排他到沙田濾水廠工作，只屬替工。若沙田濾水廠聘請到人手，父親便會調回大埔濾水廠。

案發經過。(詳看下圖)

+ 4 + 4 + 4

指父與大埔廠房同事相處無問題

女兒指，父親雖然說話較大聲，但為人友善，和大埔濾水廠工作時和同事相處沒有問題，他會煮飯予同事一同享用。女兒又稱，案發前不知道父親到沙田濾水廠工作。父親亦未有告知母親，或新工作遇到任何不快。

聽到案情感心酸亦心寒

被問及會怨恨被告章美德，女兒起初原先未有正面回應，僅指庭上聽到案情，感到心酸和「心寒」，指被告竟然為關閘門此等小事而行兇。她又指被告在案發時，已向父親揮拳，之後還取柴刀斬父親，更指若只是斬一刀，父親或只是變成植物人，被告斬三刀令其父當場喪命。

自辯如沒有做錯般

女兒稱聽罷被告的自辯後，對被告的行為感憤怒。她解釋，被告自辯時如自己未有做錯般，質疑他在庭上面對律師亦是如此態度，若日後刑滿出獄，恐再生事端。她擔心被告最終被判誤殺罪成，坐牢數年後會獲釋，坦言：「我好想(被告)呢一世都唔會出番嚟。」又說：「賠唔番爸爸畀我。」

不敢向兒子告知外公去世真相

她續透露，父親去世時，她的幼子剛出生不久，對外公並無印象，她的長子現時6歲，則曾和外公相處。惟她在半年前才告知長子外公已離開了人間，並只向長子稱外公身故，未敢告知三年前發生過的事。