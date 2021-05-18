新冠疫苗｜菲傭打針後接種中心抽搐危殆　家人稱情況好轉已甦醒

撰文： 黃偉倫 最後更新日期： 2021-05-18 17:39

早前網上流傳片段，一名傭接種復必泰後，在接種中心內暈倒，期間手臂不停抽搐，需由醫護人員合力抬上擔架，之後被送到瑪嘉烈醫院，情況危殆。有本地出版的菲律賓報章報道指，涉事的31歲女傭情況有好轉，由危殆轉為嚴重，其親人指她已甦醒，可自行呼吸，並與家人聊天。

▼菲傭荔枝角荔枝角公園體育館針後抽搐▼

報道：女傭年幼時曾兩度癲癇發作

《The Sun Hong Kong》報道稱，送院女傭名為Gemalyn L. Gabon，菲律賓海外勞工福利處福利官Virsie Tamayao一直跟進其個案，並與她的親人聯繫。報道引述福利官表示，事發當晚與女傭僱主到醫院，當時醫生為女傭做了電腦掃瞄，未見腦部受損，亦未有不省人事，只是由於抽搐影響，服藥後進入深層睡眠。

報道指，女傭年幼時曾兩度癲癇發作，去年曾因高血壓到伊利沙伯醫院求醫。其僱主指女傭早前接種第一劑復必泰後，曾出現嘔吐、頭痛等徵狀，持續約兩小時，但當時未有求醫。報道引述醫生稱，其抽搐及昏迷與疫苗沒有關連。

一名31歲女子周三（12日）在荔枝角公園體育館接種第二劑復必泰後出現抽搐，據了解該名女子為外傭。（資料圖片／張浩維攝）

可自行呼吸 與家人視像通話

報道引述女傭的親人稱，現時女傭已甦醒，仍然生存，而且強壯（She’s awake. Alive and strong），現時已毋須儀器輔助，可自行呼吸，並與家人談天，作視像通話。

報道又透露，女傭為單媽媽，有兩名孩子，過往曾於杜拜工作，2020年1月來港，其僱主形容她勤力、主動。