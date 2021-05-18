海外醫生｜認可院校名單10人註冊委員會制定　考慮語言及國際排名

撰文： 李恩慈 最後更新日期： 2021-05-18 18:10

政府將向立法會提交《2021年醫生註冊（修訂）條例草案》，讓符合特定條件的非本地培訓醫生，可在港取得正式註冊資格，毋須通過執業資格試。政府將成立「特別註冊委員會」，共有10名成員制訂獲承認的醫學資格名單，考慮條件包括教學語言及醫學院國際排名等。 委員會成員包括衞生署署長、醫院管理局行政總裁、醫務委員會主席、香港大學及中文大學醫學院院長，另有4名成員由行政長官委任。陳肇始稱，現階段會盡快成立特別註冊委員會，並期望委員會在1年內完成制定名單的工作。每3年檢討認可院校名單一次。

▼政府修例免試引入海外醫生以紓緩人手短缺▼

特別註冊委員會成員包括衛生署署長或其代表、醫管局行政總裁或其代表、香港醫務委員會主席、香港醫學專科學院主席、港大及中大醫學院院長；另外行政長官會委任不多於4名成員， 其中3名須為醫委會成員；餘下1人是「其他人士」，無說明是來自什麼界別。陳肇始說，由特首委任的4人沒有指定的人選或範疇，不過委員會已有不少醫學界人物 ，她認為加入可表達社會意見的人選會較合適。而委員會主席將由行政長官在上述委員委任。

委員會的決定不會存在政治考量

陳肇始說，委員會須以獨立、客觀及高透明度的方法制定醫學資格名單，考慮條件包括教學語言、課程內容、醫學院國際排名，以及其他適合的因素等等。她稱，本港醫療系統工作如寫牌板、藥名等多用英文，故教學語言是制訂名單的其中一個考慮。她指委員會的決定不會存在政治考量，「政府無特別話需要加咩地區或國家，由委員會處理。」至於何謂「其他適合的因素」？陳解釋政府未有既有想法，只是希望為委員會提供彈性考慮。

期望在1年內完成制訂名單

陳肇始稱，現階段會盡快成立特別註冊委員會，相信制定名單討論需時，希望盡快展開工作，期望在1年內完成。而政府暫時未決定名單包括多少間院校，陳肇始稱不希望有多於100間學校。

名單會交給醫生註冊主任（即衞生署署長），以法律公告方式刊憲公告，並在每3年檢討一次。陳強調，委員會工作主要是制定機制及醫學資格名單，不會審核任何海外申請，而有關申請是由僱主審核。至於具體操作方式是投票或其他方法，陳肇始稱，「相信佢哋會有智慧睇點樣處理，佢哋好多都係醫學界領導人士。」