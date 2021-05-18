歐洲藥管局延長復必泰疫苗存放期至31天　藥劑師：助減少運送次數

撰文： 黃偉倫 最後更新日期： 2021-05-18 19:22

現時BioNTech復必泰疫苗在解凍後，於冷藏櫃溫度下只可保存5天，歐洲藥品管理局昨日（17日）批准更改復必泰的儲存條件，將相關存放期延長至31天。香港醫院藥劑師學會會長崔俊明表示，香港可考慮相關做法，屆時每次可將更多復必泰送到接種中心，減少運送次數；而且可考慮供私家診所接種，不過前題是診所有人手，及有適當的藥用雪櫃保存疫苗。不過他亦稱，現時只是更改儲存條件，並不會延長疫苗的保存期，即有意接種復必泰的市民，仍需於8月底前接種第一劑。

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歐洲藥品管理局於5月17日已批准更改BioNTech新冠疫苗的現有儲存條件，過往解凍後未稀釋的疫苗，可在攝氏2度至8度的冷藏櫃保存5天，現時則延長至31天。另外，在31天內，解凍而未被稀釋的疫苗，最長可運輸 12 小時；而稀釋後的疫苗保存期限不會改變，並且自稀釋日起計，可在2至30度下穩定保存6小時。稀釋後的疫苗，需在6小時內完成注射。

BioNTech公司表示，更新源於最新數據，其配方維持不變，並可應用於所有當前和將來的批次，BioNTech亦與輝瑞藥廠向美國食品藥品監督管理局，提出了相關温度更新要求，並計劃向全球其他監管機構提出相關修訂要求。

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對於在香港注射的復必泰，是否可套用相關更新，崔俊明認為值得參考。他表示，現時每次運送復必泰到接種中心，只可運1至2日的份量，假如套用新儲存方式，每次或可運送逾20日的份量，減少運送次數。

現時只有科興疫苗可於私家診所，崔俊明認為，根據新的儲存方式，可考慮供復必泰予私家醫生，不過需視乎診所是否有足夠人手、時間稀釋疫苗，而且需有足夠地方存放，尤其現時不少診所只有普通的家用雪櫃，但存放復必泰應用更可靠的藥用雪櫃。

崔俊明認為，可參考將存放期延長至31天。（資料圖片）

政府之前預告，考慮到復必泰的供應及保存期，市民最遲需在8月底前接種首劑。崔俊明表示，是次改動並不會延長復必泰的保存期，即復必泰在港的接種日期不會變更延長。