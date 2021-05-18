撰文： 黃偉倫 最後更新日期： 2021-05-18 22:47

政府之前規定多個特定群組需定期接受檢測，食物及衞生局發言人今日（18日）表示，由下周一（24日）起，建造業工地人員、本地遊旅行團的工作人員，包括導遊、領隊、旅遊巴司機等，均須向檢測中心職員，出示醫生證明書或疫苗接種紀錄，方可接受免費檢測服務，否則需自行負擔檢測費用。政府表示，不排除於稍後時間，將有關要求延伸至其他特定群組。

▼4月30日，東涌市民排隊檢測▼

+ 16 + 16 + 16

免費檢測只限未完成接種疫苗及不宜接種疫苗人士

食衞局於5月15日公布，除了因強制檢測公告而接受檢測的人士可獲免費檢測服務外，政府亦會繼續為特定群組中未完成接種疫苗，或因健康原因而不宜接種疫苗的人士，於檢測中心提供免費檢測服務。已接種兩劑疫苗並過了14日，已毋須檢測。

社區檢測中心合資格接受免費檢測服務的特定群組人士（有效期至6月30日）

不過食衞局今晚亦再提醒，下周一起，建造業工人，包括註冊建造業工人及其他常駐工地人員；以及本地遊旅行團，包括導遊、領隊、送團工作人員、旅遊巴（包車）司機，以及船隻（包船）的船員等，如未能出示醫生證明不適宜接種新冠疫苗，或疫苗接種紀錄，便需自行負擔檢測費用，即需付240元。

政府表示，不排除於稍後時間，將有關要求延伸至其他特定群組。根據現時規定，餐飲業務員工、表列處所員工，以及檢疫酒店職工，均可每7天預約一次免費檢測；公眾及私人泳池／泳灘工作人員、特定酒店職工，都可每14天預約一次。

除了到社區檢測中心接受檢測，食衞局稱，市民亦可繼續利用其他免費渠道，包括流動採樣站（如服務對象適用）接受免費檢測。