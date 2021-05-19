海外醫生｜團體料難吸引2000醫生回港　倡更進取開放全球申請

撰文： 李恩慈 陳嘉慧 最後更新日期： 2021-05-19 07:00

政府將向立法會提交《2021年醫生註冊（修訂）條例草案》，讓符合特定條件的非本地培訓醫生，可在本港公營機構服務5年後，取得正式註冊資格，毋須通過執業資格試。 當局推算20年後，醫管局醫生人手將欠缺近2,000人，新法案是否解救良藥？醫委會病人組織代表林志釉及醫學會會長蔡堅均認為，本港近年政治氣氛陰沉，加上法案綑綁期長，料對海外醫生吸引力不大。林志釉憂法案雷聲大、雨點小，指以往審批有限度註冊醫生發現，大部份人會選擇到兩間醫學院工作，僅不足一成人會選擇醫管局，質疑以此方法解決醫生不足欠針對性。 社區組織協會認為，法案不應只限香港永久居民，又指未獲專科資格的畢業生，或須經過6年考取專科資格，再留在公營機構5年，11年時間太長降吸引力。林志釉指本港仍有空間繼續增加醫科生學額，政府應考慮設立第3間醫學院。

▼政府修例免試引入海外醫生以紓緩人手短缺▼

據《醫療人力推算2020》報告，本港醫生人手將長期短缺，在2030年會短缺1,610名，至2040年會短缺1,949名。去年醫管局欠缺660人，而衞生署欠缺49人，均為專科醫生或準專科醫生；在2030年，醫管局醫生人手短缺將為800名，於2040年更增至960名。

《2021年醫生註冊（修訂）條例草案》的合資格人士必須為香港永久居民，須在認可的非本地醫學院畢業，並已在當地獲取醫生註冊資格或專科醫生資格。他們獲批後，須先獲公營醫療機構，即醫管局、衞生署、港大或中大錄取，並在取得專科資格後於有關機構工作5年，其後就可取得正式註冊。

醫委會業外委員林志釉認為，法案未必能吸引大量非本地培訓醫生回港工作。。（資料圖片）

病人組織林志釉：恐每年只吸引數名醫生參加

醫委會病人組織代表林志釉認為，法案未必能吸引大量非本地培訓醫生回港工作。他指出，近年申請有限度註冊的海外醫生當中，僅五分二為香港居民，顯示欲回港的港人海外醫生本身已不多。更嚴峻的問題是，當中大部份人會選擇到兩間醫學院工作，而非最缺乏醫生人手的醫管局，「係每10個人都無一個會揀醫管局。」他形容法案雷聲大、雨點少，「（海外醫生）要放棄喺外國咁多嘢，返嚟仲要綁住5年喺公營機構」，恐怕每年只能吸引數名海外醫生到公立醫院工作。

醫學會會長蔡堅亦估計，法案難吸引海外港人醫生回港工作，「如果有100個專科醫生肯返嚟都好好彩。」他認為5年的綑綁期太長，海外醫生倒不如嘗試考執業試，「合格率有四成，博一博都好，唔使喺公立做5年咁耐。」他續說，現在法案儼如簽5年約，相信大部份海外醫生在公營機構服務5年後也會轉至私營市場，難以長遠解決問題。

醫學會會長蔡堅指如果有100個專科醫生肯回港執業「好好彩」。（資料圖片）

公共醫療醫生協會會長馬仲儀說，相信法案可吸引部份剛畢業的海外醫科生，或者年資較淺、剛獲得專科資格的年輕醫生來港，但難以招攬年資較深的專科醫生，「要綁佢哋5年嘅話就難啲囉，成效視乎政府想吸咩人返嚟。」

指政治氣氛不同數年前 回港執業吸引力大跌

食物及衞生局局長陳肇始在記者會上稱，數年前到英、澳等地，有不少港人醫學生表示有意回港執業。林志釉和蔡堅均歎時移世易，政治氣氛使香港吸引力大減。林說：「社會氣氛都完全唔同晒，喺香港嘅人都走啦，醫管局都出現離職潮。」他笑言實在難以思考有甚麼條件可吸引海外醫生到港，除非給予豐厚幾倍的薪金。

本港兩間醫學院的醫科生學額，由2019/20年度起增加至530人，由該年開始推算，在6屆的6年培訓後，即2031/32年度便可供應3,180名新醫生。林志釉稱，每年也有執業醫生離開公營機構，甚至離港或離世，指出本港仍有空間繼續增加醫科生學額，政府應考慮設立第3間醫學院，「係好務實嘅做法，唔係天方夜譚，如果政府都唔肯定新法案吸引到幾多人，係應該考慮兩邊同時做。」

政府將成立「特別註冊委員會」，制定獲承認的醫學資格名單，料包括不多於100間院校。林志釉認為院校的醫療水平應是最重要的考慮因素，「如果一個醫生醫術唔好，語言溝通幾好都無用。」馬仲儀則說，名單內的外國院校，其臨床培訓、醫療系統和制度應與本港相等。

特別註冊委員會成員包括衞生署署長、醫管局行政總裁、香港醫務委員會主席、香港醫學專科學院主席、港大及中大醫學院院長；另外行政長官會委任不多於4名成員， 其中3名須為醫委會成員。林志釉稱，絕大部份委員均是官方人物，認為病人組織加入並無實際作用，最多只可增加計作透明度，難以改大局。蔡堅直言，委員會成員是「想通過啲咩都會過到嘅架構」，被問到特首會否委任他作委員，他笑說：「揀我嘅話，1蚊賠100蚊都得。」

社區組織協會回：6年專科加5年服務公營機構時間太長

香港社區組織協會回應稱，公立醫療服務的輪候時間過長，同意政府提出有關修訂 ，以舒緩公營醫療機構人手短缺情況。社協擔心條例部分要求會減少方案成效，包括不應只限香港永久居民，又指未獲專科資格的畢業生，可能要先經過6年考取專科資格，再留在公營機構5年，時間太長減低吸引力。社協又稱，特別註冊委員會不應受醫生業界意見左右決定，建議將病人組織代表加入委員會。

而醫管局發言人表示，歡迎政府向立法會提交法案，增加途徑讓非本地培訓港人醫生回流，服務香港市民。醫管局強調，會繼續優先招聘所有合適的本地大學醫科畢業生。公立醫院會繼續與香港醫學專科學院協作，讓非本地培訓醫生在港工作期間繼續接受專科培訓，並提供督導及就其工作表現給予在職評核。截至今年4月底，有限度執業註冊計劃下共有33名非本地培訓醫生以有限度註冊方式於醫管局服務，相信新建議有助吸引非本地培訓醫生加入本港公營醫療體系。