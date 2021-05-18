海外醫生︱下一步再放寬非本港居民行醫？　建制研判視乎兩因素

撰文： 林劍 最後更新日期： 2021-05-18 20:06

政府今日（18日）公布《2021年醫生註冊（修訂）條例草案》內容，建議修改法例，另闢免試制度引入非本地培訓醫生，容許在海外讀醫的香港永久性居民，以特別註冊形式於公營醫療機構工作5年後，在港取得正式註冊醫生資格，認可院校名單由特別註冊委員會制定，三年一檢。修例草案將提交立法會，擬於6月2日首讀。 引入海外醫生議題在香港討論已久，政府今次在醫學界反對之下，仍然直接跳過公眾諮詢，將草案提交立法會，在政治上算是「行快一步」。不過有多名建制派中人坦言，將範圍限制在本港永久居民上，已大大限制政策的成效，多人都向《香港01》表示，會繼續向政府爭取將海外醫生放寬範圍，擴展至非本港居民，最終爭取的力度如何，大體會視乎兩個因素。

▼政府修例免試引入海外醫生以紓緩人手短缺▼

張宇人擬提修正案 囊括更多非永久居民醫生

自由黨立法會議員、行政會議成員張宇人表示，歡迎政府推出海外醫生條例修訂，但認為政府提出方案比自由黨早前提出私人條例草案窄，建議加入永久性居民的子女；懂得英文或中文的英聯邦醫生；除就讀學校外，還應考慮工作經驗及任職的醫院。

張宇人回覆筆者查詢時進一步提到，個人難以評估醫學界方面的反對力量，但批評有些人為了私利「不擇手段做到好盡」。他更指，收到消息指醫學界有部分人正醞釀「要做啲嘢」反對修例，具體形式未明，但揚言要「同政府死過」。不過他指，政府方面已預期醫學界的反對聲音很大，但特首林鄭月娥的態度是「死就死啦」，因此預期修例工作會繼續進行。他指，目前未確定將來在法案委員會中會否擔任主席，但據其過往經驗，以委員的身份在會議中發表意見，工作上會更方便，更能令公眾明白修例的重要性。

同意李國章「敗類論」 狠批有醫生自私自利、抹黑其家人

張宇人又指，由於今次修例涵蓋層面較窄，只限香港永久性居民，預計最多合共只能吸引數百名醫生回港，「始終回流呢樣嘢，佢（海外醫生）想返就想返，唔想返就唔想返架啦，一早有晒決定，點會年年都有咁多醫生返嚟？」他又明言，正考慮就法案提出修正案，容讓永久性居民的子女，只要懂得中、英文，自己不必是香港永久居民，也可回流執業。

行政會議成員李國章早前接受《香港01》專訪時提到「每個行業也有敗類」，指有部分醫生太過自私。張宇人表示「同意到百分之一百」，笑言自己和李國章除了大家都「肥肥白白」外，還有一共通點，就是批評人是不愛咬文嚼字，喜歡單刀直入、一針見血：「對醫生呢個行業，冇人睇得通透過李國章。」張宇人狠批，有個別醫生自私自利，為了維護業界利益，在醫委會內外「指指點點，醫醫相衞」，當他提出改革醫委會時，大舉抹黑他和他的家人。「我都公開講過好多次，我個女同女婿2019年5月返過嚟香港渡假，6月尾就走，已經冇興趣再返香港行醫，（因為）見到香港『黑暴』肆虐。」

葛珮帆：「一細步」也須照行 建制未談及仔細分工

立法會衞生事務委員會主席、民建聯葛珮帆指出，今次修例建議內容，其實限制已相當多，既要是香港永久性居民，又要取得專科資格。她指兩年前曾經與一些在英、澳留學的港人團體聯絡過，初步評估如果容許海外讀醫港人回流執業，每年大約可以吸納回流的醫生約在一、二百人左右，但認為經過近兩年社會狀況改變，這個數字或許會有變動。「咁始終會有一啲港人醫生，會想返香港執業，同時照顧年邁父母，個需求始終喺度，但預計人數唔會多得去邊。」

不過葛珮帆指：「又唔會話因為呢一步太細就唔俾佢過嘅，點都行咗先。」她指，建制派方面未仔細談及稍後的分工，包括誰人擔任法案委員會主席等，但她和民建聯另一議員蔣麗芸向來有跟進海外醫生議題，相信會加入委員會。

建制中人：醫學界鐵定反對 反對派勢弱難阻議案

有不願透露身份的建制派中人向《香港01》提出，今次修例建議固然已經相當溫和，而醫學界「不問情由」反對任何放寬海外醫生來港執業的安排，也是意料中事，政府「雖千萬人吾往矣」繼續推動已成定局。該人評估，雖然醫學界鐵定會反對修例，但預料力量不會太大，始終現時反對派勢弱，議會內亦難拉布：「（醫學界議員）陳沛然都唔似係拉布專家啦，當然，我哋都會照樣有防範。」

該名建制派又指，建制內部會評估今次修例在社會上造成反對聲音如何，以及最終修例吸引到的醫生人數，決定將來會否推動政府進一步開放予非本港永久居民來港行醫，「始終有個別專科，長時間醫生人手短缺，如果修例後吸引力都係唔夠，真係要再想方法等更多海外醫生來港。就算唔識中文，（公營機構）另外花錢幫佢請多個翻譯都抵。」他指出，以目前狀況看來，由於預期反對力量未必成氣候、修例的效用亦有限，因此今次修例會照樣支持，但往後料會繼續要求政府開放非本港永久居民來港行醫。