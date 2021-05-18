海外醫生｜認可醫學院名單最快2022年出爐　無訂下引入人數目標

撰文： 鄭翠碧 最後更新日期： 2021-05-18 22:22

食物及衞生局今天（18日）公布放寬引入海外醫生的計劃，將修訂醫生註冊條例，新草案包括成立一個「特別註冊委員會」，訂出不多於100間的醫學院名單。 不過，食衞局發言人指出，這份認可的醫學院名單，最快在2022年才能出爐。被問到預料可以吸引多少名醫生去解決「醫生荒」的問題，食衞局直言無訂下目標，但希望能夠比現時政策吸引到更多醫生回港。

食衞局發言人表示，期望今個立法會任期可以通過修例草案，其後便可成立「特別註冊委員會」，料最快在2022年才能制訂到一份認可的院校名單，「呢個係最樂觀嘅估計。」被問到名單能否在該年度的醫科生畢業求職的季度前出爐，發言人無回應，意味有可能由2023年起，才能利用新的方案去引入海外醫生。

食衞局一直強調，修例是為了吸引更多非本地培訓醫生回港，解決人手不足的問題，但被問到估計新方案可吸引到多少醫生時，發言人又指無訂下一個目標，只希望比現行考執業試或有限度註冊吸引到更多醫生。

▼政府修例免試引入海外醫生以紓緩人手短缺▼

在新草案下，海外的醫生若未有專科資歷，也可以回港進行專科培訓，對於未來本地醫生需否與海外醫生競爭專科培訓名額的問題，發言人稱正與醫院管理局和醫學專科學院商討增加培訓名額，包括如何解決人手和資源的問題，例如是否需要大幅度引入有專科資歷的醫生，去提高培訓非專科醫生的能力。

政府草案列明合資格的醫生必須為香港永久性居民，但不少立法會議員早前已要求容許非港人也可受惠，食衞局發言人表示，今次適用對象只有港人醫生是政府的立場，但被問到這方案是否最終決定時，發言人稱當草案在審議階段，也需考慮議員的意見。

另外，局方一方面指有意增加醫科生名額，另一方面向立法會提交的文件卻指「如有更多非本地培訓醫生在香港註冊，政府或無需大幅增加本地醫科培訓學額來應付日益增加的需求，對於控制培訓額外醫生人手所需的公共開支或有幫助。」食衞局發言人回應稱，文件的內容只是在公帑上有一個表述，日後當教育局諮詢食衞局有關增加醫科生名額時，局方仍會根據未來醫療服務需要等因素，向教育局作出建議。