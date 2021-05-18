蔡展鵬現身涉賣淫場所但無違規行為　陳克勤：出現不一定不道德

撰文： 彭焯煒 最後更新日期： 2021-05-18 22:58

警方國安處處長蔡展鵬涉光顧無牌按摩店事件，有組織罪案及三合會調查科總警司黃維今（18日）表示，3月下旬在灣仔一間無牌按摩店，發現有人涉嫌經營色情場所，6名女子被捕，並發現蔡展鵬身處該場所。黃維指，警方完成初步調查，蔡展鵬未有任何不道德及違規行為，調查結果已交給律政司，等候進一步指示。 立法會保安事務委員會主席、民建聯立法會議員陳克勤表示，相信警方的調查是公正，「出現喺嗰度又唔一定有不道德行為」，又認為警方將結果交予律政司指示是公道的做法，亦顯示警隊沒有偏袒任何人。

陳克勤指，作為高級警務人員出入不同地方應格外小心及留神，並應知道公眾對他的操守有較高的要求，他認同今次事件對警隊的聲譽有一定影響。

民主黨主席羅健熙指，警方自行調查及公布調查結果，而蔡展鵬並無違規，對讓市民釋疑全無幫助。（梁鵬威攝）

羅健熙：應找有公信力的獨立第三方查明事件

民主黨主席羅健熙指，警方自行調查及公布調查結果，而蔡展鵬並無違規，對讓市民釋疑全無幫助，認為由警員調查國安處處長，市民普遍反應是不信任調查可以不偏不倚。羅健熙認為，若政府重視市民觀感，應找有公信力的獨立第三方查明事件，並給市民一個交代。

而今日在警隊一些通訊群組內，流傳涉案的按摩院，是灣仔一間名為「VIET SPA」按摩店。《香港01》記者晚上找到該間SPA，發現「VIET SPA」招牌己被卸下，而在色情網站「141」網頁內，其有關資料亦已被刪除。