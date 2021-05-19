海外醫生︱陳肇始：如醫生表現不良好　不相信評核者「會畀佢過」

撰文： 鄭翠碧 最後更新日期： 2021-05-19 09:48

政府即將修例，以「特別註冊」方式引入海外醫生回流，外界關注在新制度下，醫生不用考試，僅由不同公營機構自行評估醫生表現是否足以獲授「正式註冊」，會否出現偏袒不公的情況。食物及衞生局局長陳肇始今天（19日）在電台節目表示，公營機構現行有評核制度，與海外醫生之間簽訂了合約，如海外醫生表現不良好，不相信負責評核的醫生「會畀佢過」或者寬鬆處理。

政府即將修例，以「特別註冊」方式引入海外醫生，在新方案下，海外醫生需在公營機構工作最少五年。 （資料圖片／歐嘉樂攝）

陳肇始在港台節目《千禧年代》表示，修例的原意是因為香港醫生短缺，即使已經「有工作做咗」，但市民求診的輪候時間仍有待改善，她形容情況是難接受，故政府提出開闢多一條新路向，讓非本地培訓醫生回港，又強調非新事物，在1991年至2000年，本港有45%醫生都屬海外醫生，而現時就只有10%。

在新制度下，海外醫生需在醫院管理局、衞生署、兩間大學工作最少5年，被問到請人時會否經醫務委員會審核，陳肇始稱，只會由醫學專科學院去檢視申請人的專科資歷能否受認可。至於申請人是否必須有臨床經驗，她就指需視乎僱主希望申請人有多少臨床經驗，如該名醫生已有專科資格，則會有臨床經驗。

陳肇始認為，如海外醫生表現不良好，不相信負責評核的醫生「會畀佢過」或者寬鬆處理。 （資料圖片／梁鵬威攝）

醫專轄下有多個專科學院，有學院表明培訓名額不足，難以培訓到未獲專科資格的海外醫生，陳肇始回應稱，會研究如何增加學額，將與醫專、醫管局商討，給予資源予醫管局，又強調現時醫管局部份專科的培訓有餘額，「醫管局時常有空缺」，這些空缺便可接納海外醫生。她認為，若有專科名額已滿，實際上是反映該專科已經有足夠人手，因此不會出現某些專科因缺乏培訓名額而吸引不到海外醫生的情況。

至於評核準則的問題，她稱公營機構有現行的制度去評核其員工，與海外醫生之間又簽訂了合約，如海外醫生表現不良好，不相信負責評核的醫生「會畀佢過」或者寬鬆處理，她呼籲這些公營機構公平、公正、透明地處理評核問題。她並強調，除了靠公營機構去評核外，醫專亦會審視海外醫生的專科認可問題，特別註冊委員會訂立的院校名單也有質素，「好多安全網」。

政府即將修例，以「特別註冊」方式引入海外醫生，在新方案下，海外醫生需在公營機構工作最少五年。 （資料圖片／歐嘉樂攝）

對於委員會訂立院校名單時，會否要求申請人必須懂得英文和廣東話，陳肇始稱，這些語言是基本，相信僱主招聘時會了解，而院校數目大致定於100間左右，數量是參考了新加坡。對於在院校名單外的人能否也利用新方案來港執業，她稱本港有「有限度註冊」機制，不同人可選擇不同路向。

至於委員會無人由互選產生，能否反映業界聲音？陳肇始指委員會的主要功能是制訂院校名單，「只有呢個工作」，又稱相信現時的委員已有不同醫學界的代表，例如醫委會主席可以反映醫委會委員的意見。