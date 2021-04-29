公社科首有教師用書曝光　保留公民抗命刪例子　教育局指未送審

撰文： 胡家欣 最後更新日期： 2021-04-29 00:52

高中通識教育科今年9月將被「公民與社會發展科」取替，惟至今尚未推出官方課程指引及經評審教科書。名創教育出版社近日陸續向學校派發新科「一國兩制下的香港」的教師用書，不過仍欠缺與國安教育的學習重點，甚至尚沿用舊有行政長官及立法會選舉方式。至於關於法治的部分，公民抗命議題雖然獲得保留，但已刪減所有具體例子如佔中行動。 有資深通識科教師表示，教育局至今未推出公社科詳細課程指引，令教師難以得知課程具體設計及要求；即使出版社有參考書，現階段也難以選書。 教育局回覆表示，有關參考教材仍未按要求送審，並不在「適用書本表」之內，對於有出版社以「課本」形式編印，形容極可能會對學校或公眾造成誤會，對此表示深感遺憾，並會與有關出版社商榷。

名創教育出版社近日陸續向學校派發新科「一國兩制下的香港」的教師用書。（胡家欣攝）

新學年推出的公社科設有三大主題，包括「一國兩制下的香港」，參考名創教育出版就有關主題出版的教師用書，參照官方課程框架，目前尚欠涉國安教育、香港回歸歷程及兩地憲制關係的三個學習重點，僅稱「參考教育局推出的材料編制相應教學配套，以供用家使用。」

1.香港問題的由來（三個不平等條約及其背景）和回歸歷程概況 2.國家和香港特別行政區的憲制關係（主權治權在中國），「一國兩制」及《基本法》的法律依據 3.維護國家安全的意義（總體國家安全觀）；《香港國安法》與促進香港長遠發展，以及與平衡法治和人權的關係

樣版書未更新選舉制度資料

至於在特別行政區的政治體制部分，教科書樣本未及更新行政長官及立法會選舉辦法，依然指1,200人選舉委員會選出特首，立法會有70個議席等舊資料。

比對同一出版社的通識科及公社科教科書，公社科新教材已刪走社會政治參與議題，新書在講述法治的部分，保留對「公民抗命」的描述，但已刪走所有舉體例子，包括2005年民間電台事件、佔領中環行動等；又刪除青少年參與社會及政治事務的例子，例如2010年反高鐵行動、2012年反「國教」行動。

另外，樣本參考書亦無再提及有關政府提請人大釋法，對司法獨立影響的爭議，和香港法治制度爭議的段落。

資深通識科教師陳志華表示，公社科課程指引未出，即使有教師用書參考，也難以為選擇適合用書。

通識科教師：課程指引未出難選書

資深通識科教師陳志華表示，以往通識科有約百頁的課程指引，詳細列出課程教學方法、重點教學元素、課程設計的三大層面，包括知識、能力及態度等，令教師可以按照課程標準去選書。不過，他指，公社科至今只有約數頁的課程框架，尚未提供課程指引，故即使出版社有參考書，現階段也難以選書。他續指， 雖然該教師用書保留公民抗命部分，但在港區國安法之下，擔心教授違法的概念，會有觸犯《港區國安法》的風險，須待官方課程指引公布後，才能知道如何教學。

教師局批評，有關出版社的公社科教師用書或引起誤會，對此深感遺憾。（資料圖片)

教育局指課本未送審或致學校誤會 深感遺憾

教育局回覆表示，已清楚指出會將「公民與社會發展科」的課本納入評審制度，為該科課本的質素把關。當局指，持續與出版業界商討該科課本未來的送審安排，期望能盡快審書，為學校提供「適用書目表」。

教育局又指，雖然新教科書送審細節有待敲定，但通識教育科的課程理念、宗旨及相當部分的學習重點或內容仍然適用。曾於去年經教育局專業諮詢服務的通識教育科坊間教材，可在適當調整後用作公社科師生的參考材料。

然而，局方指有關參考教材仍未按公社科的要求送審，並不在「適用書本表」之內。對於有出版社將通識教育科坊間教材以「公民與社會發展」科「課本」形式編印，極可能會對學校或公眾造成誤會，當局表示深感遺憾，並會與有關出版社商榷。