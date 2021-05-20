逾4億元華英中學重建工程觸礁　蔡若蓮曾赴立會解畫︰符經濟效益

撰文： 胡家欣 最後更新日期： 2021-05-20 15:26

有50年歷史、地區名校華英中學原址重建校舍計劃，撥款申請受到阻撓。政府日前突然去信立法會工務小組委員會，撤回華英中學重建項目，稱現階段未獲議員支持計劃。 翻查立法會會議片段，教育局副局長蔡若蓮曾在會上為工程項目「解畫」，形容華英校舍有50年樓齡，只設24間課室，不符現有校舍建校標準。新校舍設計由建築署負責，經評估過後4.7億工程費用屬合理。 惟當日出席會議人數「寥寥可數」，民建聯梁志祥曾舉手贊成重建計劃，新民黨主席葉劉淑儀雖未有投票，但在會上表示支持，會議最終以一票贊成，一票棄權下通過。

工程費用約4.7億 蔡若蓮稱價錢合理

位於何文田華英中學2008年開始考慮重建，直至2020年獲教育局同意原址重建，項目於今年3月30日，曾在立法會教育事務委員會開會討論。

教育局副局長蔡若蓮當日出席會議時，曾為項目「解畫」。蔡形容華英校舍有50年樓齡，只設有24間課室，已比較殘舊，不符合現有校舍設30間課室的建校標準。原址重建後，將可有效改善學校環境。

蔡在會上續稱，校舍原址重建須符合兩個條件，分別是樓齡須達30年以上，其次所處地皮符合興建標準校舍要求，而華英中學的重建計劃均達標。蔡當時又指，華英新校舍設計由建築署設計，學校也有參與過程討論，考慮各種建校方案後，原址重建最有經濟效益，經評估過後工程費用約4.7億，價錢屬合理範圍。

教育局首席助理秘書長（基礎建設及研究支援）哈夢飛當日在會上亦承認，約4億元工程費用屬大數目，但提交予工務小組審批的工程一般金額不少，而對比相類似工程，例如西灣河香港中國婦女會的局部重建及改建工程，涉款約2.8億；而華英重建工程，每平方米平均造價約兩萬多元，「同起間新嘅數目係相若。」

教育局副局長蔡若蓮在會上為工程項目「解畫」，稱原址重建後可有效改善學校環境。（資料圖片）

葉劉淑儀、梁志祥曾表態支持

根據當日會議的片段紀錄，委員會討論華英重建議題時，僅有數名議員在席，主要關注校舍涉4.7億元的工程費用，以及校舍重建的標準。民建聯梁志祥曾舉手贊成重建計劃，新民黨葉劉淑儀雖未有投票，但在會上表明支持。

至於委員會主席、經民聯梁美芬當日則在會上指出，有個別中學在不同社會事件及騷亂期間「有參與」，建議教育局有責任做「盡責查證」（Due diligence），即使批出撥款後都要加強監督。

會議最終以一票贊成，一票棄權通過華英重建計劃，並安排於今日在立法會工務小組委員會審議項目，倘通過再到財務委員會申請撥款。不過，政府日前臨時向工務小組「抽起」有關重建工程，有傳媒報道指，抽起項目原因，涉建制派私下不支持計劃。

教協副會長葉建源今日出席商台節目時表示，有關撥款申請已在教育委員會獲得通過，當時僅有數名議員出席，反應項目爭議性低。（資料圖片）

葉建源︰除政治因素看不到項目被撤回的其他原因

教協副會長葉建源今日出席商台節目時表示，有關撥款申請已在教育委員會獲通過，當時僅得數名議員出席，反映項目爭議性低，無法理解為何在工務小組取不到支持。他指，除了政治因素，看不到工程項目被撤回的其他原因，認為事件將窒礙學校長遠發展。