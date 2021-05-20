指明日大嶼耗費逾萬億　女記者求法庭禁止計劃　敗訴兼須付訟費

撰文： 朱棨新 最後更新日期： 2021-05-20 16:52

網媒女記者指明日大嶼涉及的建造費逾萬億元，違反《基本法》中財政預算量入為出的原則，因而提出司法覆核，要求法庭頒令禁止該填海計劃。高等法院法官今(20日)頒下判辭，拒批司法覆核許可，又指是次申請是濫用司法覆核的程序，要女記者支付政府的訟費。

申請人曹敏儀，答辯人特首林鄭月娥。

指計劃有違量入為出原則

法官在判辭指，《基本法》第107條提及「財政預算以量入為出為原則」，但法官強調該條文只是定出一些概括性的原則，即香港政府應力求收支平衡及避免赤字。「量入為出」的原則並非政府在每一個財政年度均必須恪守、一成不變的原則。

官稱要從長遠及整體角度考慮

法官又指，明日大嶼這樣大規模的項目，不可能在一個財政年度内完成，而收入和得益亦不可能在一個財政年度内全數累算。因此，在考慮是否已遵守「量入為出」的原則時，重點是要從長遠和整體的角度作出考慮。法官認為，申請人未能提出任何實質的證據，以支持政府在決定推行該計劃時，沒遵守「量入為出」原則。

計劃是否值得推行非法庭決定

法官亦認為，申請人是藉是次申請質疑該計劃的價值。法官強調，該計劃是否值得推行，不應由法庭判斷。

由於是次申請不具可供合理爭辯的論據，也沒有任何勝訴機會。此外，法官指是次申請欠缺理據，實質上是濫用司法覆核的程序，因此頒令申請人需支付答辯人的訟費。

案件編號：HCAL2405/2020