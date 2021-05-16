消息：警隊建議前線接種疫苗　否則兩周一檢　拒遵從或紀律處分

撰文： 陶嘉心 最後更新日期： 2021-05-16 16:54

本港疫苗接種計劃現正展開，政府「強烈建議」前線公務員參與，並計劃在本月31日起，安排特定組別的前線政府僱員實施「以接種疫苗取代定期檢測」。 消息指，警方為顧及警員和市民健康，建議前線警員自願接種疫苗，包括軍裝巡邏小隊、特遣隊、分區刑事調查隊、交通部執法及管制組人員等，警員如因健康或個人理由未有接種，需接受兩周一檢，若缺乏合理解釋的情況下，沒遵從打針或定期檢測，有可能面臨紀律處分。 警務處回覆《香港01》查詢表示，警隊十分鼓勵人員自願參與疫苗接種計劃，以保障員工個人及他們服務的市民健康和履行公民義務，會全力配合「以接種疫苗取代定期檢測」安排。

據了解，警務處近日發出「接種疫苗最新指示」，建議前線人員打針，否則需要兩周一檢。（資料圖片）

消息指，由於前線警員經常接觸不同市民，為顧及警員及市民健康，警務處正建議前線人員接種疫苗，如因身體不適或個人理由未能接種，需每兩周提交一次鼻腔和咽喉合併拭子樣本測試結果，警方會安排在辦公時間進行檢測，因此不涉及「強迫」打針，警員可按個人意願揀定期檢測或打針。不過，警員若未有遵從而沒有合理解釋，有可能接受紀律處分。

據悉至少包括軍裝、衝鋒隊、交通部等

警隊近日亦流傳信息，相關指示將於5月31日推行，此前已接種一針或兩針疫苗警員，可獲豁免提交檢測結果。據知，警隊亦要求主管製訂「接種疫苗名單」，列出已完成第一針，及未接種疫苗的前線人員資料，當中至少包括軍裝巡邏小隊、特遣隊、分區刑事調查隊、區交通隊、交通部執法及管制組人員及衝鋒隊等。

警方：鼓勵自願接種保障個人及市民健康

警察公共關係科回覆查詢表示，警隊十分鼓勵人員自願參與疫苗接種計劃，以保障員工個人及他們服務的市民健康和履行公民義務。警方正全力配合政府有關「以接種疫苗取代定期檢測」安排，以便進一步保障前線人員的健康。

▼4月29日開始，以疫苗氣泡框架放寬社交距離措施▼

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建造業、本地遊未打首針將要自費檢測

現時，各行各業都有要求從業員定期檢測，或接種疫苗以放寬營業限制。建造業自發要求地盤工人須持有14日內檢測陰性結果，才可以進入地盤。

政府要求本地遊旅行團的隨團及接待團隊的工作人員，包括導遊、領隊、送團工作人員、旅遊巴的司機以及船隻的船員等，都要在帶團前7天內進行一次檢測。

政府昨日（15日）宣布，會繼續為特定群組提供免費檢測，但由5月24日起，建造業工地人員及本地遊旅行團工作人員，要出示不適宜接種新冠疫苗的醫療證明書，又或要提供已接種第一劑新冠疫苗紀錄才可獲免費檢測，意味不符條件的工人及旅遊從業員，將要自費做檢測。

▼5月2日 東涌檢測站大排長龍▼

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食肆欲放寬限制 員工須打針

食肆方面，根據「疫苗氣泡」要求，如要開放每枱6人（即C類），員工需要完成接種第一劑疫苗，或每7日進行病毒檢測，酒吧、卡拉OK等表列處所員工亦有同樣要求。政府亦繼續為上述行業員工，以及檢疫酒店職工每7日可預約一次免費檢測服務。