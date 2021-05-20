繼父涉性侵繼女　被告指事主不會如此狠毒　疑她受母親及姦夫唆擺

撰文： 朱棨新 最後更新日期： 2021-05-20 19:42

任地盤工人的繼父涉3年內多番非禮、強姦及雞姦繼女案，被告今午繼續自辯。他強調沒有性侵繼女X，在海豐觸碰到她亦只屬意外，並已立即道歉。他又指：「一個小朋友唔會咁狠毒。」認為繼女或是受妻子及其「姦夫」唆擺，又指其妻和他申請離婚後，仍每天聯絡他，又曾對他說：「我唔會信個女。」兩人更曾一起到時鐘酒店，惟性侵其繼女的事最終報警。被告被還柙後，他指妻曾探訪他，並向他要100萬元，又指妻稱：「如果畀錢，咪無事囉。」控方質疑其說法虛構，被告否認。

形容繼女固執兼有公主病

被告作供時形容，繼女X的性格固執、剛烈，有「公主病」。他愛鍚繼女，會買東西給對方，若X和母親Y爭吵離家，會由被告負責接X回家。

他強調從未有性侵X。對於被指於2019年2月7日(初三)，在內地海豐的住所摸X的胸，他指或是意外碰觸，他當時已道歉，亦有因此事和Y爭吵，最終兩人決定離婚。

能與Y離婚好過中六合彩

他更形容當時如「皇恩大赦」，又說：「呢個女人肯我同離婚，好過中六合彩」。惟他和Y申請離婚後，指Y仍每天聯絡他，又在訊息表示：「我唔會信個女」、「你都知，個女大脾氣」。他指Y又替他煲湯，並多次相約他到時鐘酒店發生性行為。

認為遭指控涉多個原因

對於被指控侵犯X，他指涉及多個原因，包括他曾捉姦在床，發現Y偷情、和Y感情變淡、和Y之間的金錢瓜葛等。他指，雖然未有實質證據，但認為有成人唆擺X，因：「一個小朋友唔會咁狠毒。」法官問他所指何人，被告指是Y和被捉姦在床的男人。

指妻曾索100萬元

被告又指，Y曾於他被還柙期間探訪，向他索款，並謂：「如果畀錢，咪無事囉。」他更透露Y向他索取100百萬元，亦有致電被告的梁姓前女友索取相同金額。惟控方在盤問時質疑說法虛構，被告否認。

57歲的被告，被控3項強姦、1項未經同意下肛交、3項非禮和2項向16歲以下兒童作猥褻行為罪。控罪發生於2015年9月至2019年2月，當時女童X介乎8至12歲。

案件編號：HCCC95/2020

案發經過。(詳看下圖)