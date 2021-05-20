巴黎龐比度逾百作品首登香港藝術館　超現實主義大師達利作品現身

撰文： 陳淑霞 最後更新日期： 2021-05-20 21:19

由香港藝術館及巴黎龐比度中心聯合籌劃、「法國五月」重頭戲之一的「超現實之外—巴黎龐比度中心藏品展」，明起於香港藝術館開放公眾入場，逾百件由巴黎空運到港的大師級作品，包括達利的《威廉・泰爾》（William Tell）等，首度於本港展出，引領觀眾游走超現實主義浪潮，探索歐洲災後創傷的崩解重生。

展覽亦邀約兩位本地藝術家以創作呼應主題，作品拆射數碼年代的資訊泛濫、疫情下的無法「出走」，「超現實」其實近在咫尺。

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「超現實之外—巴黎龐比度中心藏品展」於明起至今年9月15日於香港藝術館舉行，由巴黎龐比度中心國立現代藝術館副總監Didier Ottonger策展，是法國五月藝術節節目之一，將會展示逾100件由巴黎龐比度中心借出的精選作品，當中雲集不少超現實主義大師，色括賀內・馬格利特（René Magritte）、薩爾瓦多・達利（Salvador Dalí）等。

重現「超現實主義」發源地

是次展覽以神話角度出發，按超現實主義的發展源流貫穿八大展區。展覽以「巴黎之夜」揭開序幕，大街小巷及塞赫塔咖啡廳，被視為超現實主義的發源地，入場者隨兩旁黑白照片轉入「超現實」，似夢迷離；「黃金時代」、「奇美拉」及「牛頭怪」展區，展現超現實與希臘神話結合的想像；「無頭者」展區則可見超現實主義漸由二次創作，走向首創神話。

展覽將展出逾百件由巴黎龐比度中心借出的精選作品，當中雲集不少超現實主義大師作品。(余俊亮攝）

展覽亦有邀約兩位本地藝術家創作，注入本地當代視點。新媒體藝術家林欣傑的作品「人工現實」，在暗黑空間懸垂的機械裝置，無間斷運算及複製他花逾年時間收集的浮雲影像，以及由規劃署所得的3D城市景觀模型，人工調製的「潛意識」，孰真也孰假；插畫家黃美諺則以繪本「夢的香港」，帶領觀眾遊覽如夢似幻的城市之中。

香港藝術館館長(學習及國際項目）胡佩珊表示，是次展覧前後籌備3年，當中經歷疫情延誤，幸最終排除萬難開幕。

「超現實之外—巴黎龐比度中心藏品展」由香港藝術館及巴黎龐比度中心聯合籌劃，是「法國五月」重頭戲之一。莫家詠(左一)、林欣傑(左二)、胡佩珊(右一)。(余俊亮攝）

胡佩珊續指，超現實主義的誕生，燃於戰禍的灰燼之上。戰爭的後遺創傷包括對人生觀的衝擊，甚至徹底分離崩析，主張摒棄理性束縛、以弗洛伊德的「無意識」（unconscious)解放思潮、即回歸內心的純粹率性狀態一觸即發，衍生大量作品回應時代。

疫下新常態，港人正在經歷不一樣的生活，長戴口罩、無法外遊逾年，香港藝術館總館長莫家詠則笑言，「我哋而家都好似喺超現實咁。」她續説，展覧元素既體現新與舊的對碰，亦有本港切入點，且大部分展品首次於本港展出，「我哋之前都有同龐比度合作，但咁有份量都係第一次。」