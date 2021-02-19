香港藝術館展出300多件明清新中國藝術品　以擴增實境技術增趣味

撰文： 孫聖然 最後更新日期： 2021-02-19 17:00

香港藝術館由今日（19日）起，舉行「聚道傳承──敏求精舍六十周年」展覽活動，從敏求精舍成員豐富多樣的收藏中，挑選出300餘件中國藝術作品，呈現中國文物藝術成就，讓參觀者加深認識這些珍玩古物背後的歷史和文化意蘊。

今次展覽展出40多位香港收藏家收藏的珍品，展品種類繁多。其中較有名氣的包括清乾隆年間的醬色綢繡十二章紋吉服袍料、元代的青花魚藻紋大罐等。除此之外，書畫展品涵蓋明清時期的沈周、文徵明、王時敏和董其昌的作品，以及近代新中國名家和香港早期水墨畫家的代表作品。中國文物類別則包括宋元青瓷和白瓷、明清的青花瓷器及多彩瓷器，以至剔雕漆器、玉器、竹雕、明式家具和鼻煙壺，以及反映近代外貿歷史變遷的外銷藝術。

而為配合展覽，香港藝術館還邀請創作人設計及重塑古代文人書齋的場景，運用多媒體裝置和動畫片段，讓參觀者透過擴增實境技術，了解繪畫、陶瓷、玉器和絲織品的製作過程，並發掘書齋案頭的文房物品和擺設中的傳統文人趣味。

香港藝術館館長（中國文物）鄭煥棠受訪時表示，展覽裡包括歷代的青銅器、歷代的陶瓷器，以及竹刻、木雕。希望通過展覽將中國文物的精華，意蘊和工藝等各方面的成就，讓普羅大眾認知。

今次展覽由康文署和敏求精舍聯合主辦。據了解，敏求精舍成立於1960年，是香港的收藏家組織，匯聚志同道合和致力弘揚中華文化藝術的收藏家，對推廣海內外的文博事業，和中國文化作出莫大貢獻。香港藝術館與敏求精舍，過去多年曾聯合主辦多項展覽。今次為紀念敏求精舍成立60周年，雙方再度攜手。

（央視新聞／香港藝術館網站）