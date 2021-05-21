繼父涉性侵繼女　被告自稱愛女兒不會傷害她　控方質疑只愛其身體

撰文： 朱棨新 最後更新日期： 2021-05-21 18:27

任地盤工人的繼父涉3年內多番非禮、強姦及雞姦繼女案，被告今(21日)繼續在高等法院自辯，接受控方辯問。被告指，因為愛鍚繼女X，因此不會傷害她。惟控方質疑，被告在錄影會面否認指控，卻指因為X高大，「要強姦佢都幾麻煩」，說法不同。控方直指，被告非愛X，只是愛X的身體。被告庭上矢口否認。

因為愛X所以不會傷害她

控方今盤問時，問被告是否仍維持因為喜歡涉案女童X，才與X的母親Y結婚的說法，被告同意。控方續問，根據被告昨天的說法，他和Y當時沒有感情可言，甚至Y會到被告工作的地方大鬧迫婚。被告回應謂：「可容忍」。被告又指，本案前他和繼女X關係好，很愛鍚對方，亦因為愛她，所以不會傷害她。

被告錄影會面說法不同

控方質疑，被告在被捕後的錄影會面否認指控，原因包括X高大，「要強姦佢都幾麻煩」，以及Y經常在家等。控方指，他在錄影會面的說法，與愛鍚小朋友的反應不同，被告否認。

聲稱不會在海豐久留亦受質疑

控方進而指出，被告並非愛X，只是愛其身體，被告否認。控方又指，被告聲稱與X獨處機會不多是謊言，被告亦否認。對於被告稱，在X和Y來港定居、仍居於內地海豐前，他返回海豐的時間多不會超過24小時，控方卻指根據被告的出入境紀錄，他多次逗留在內地數天，被告回應指不記得部份日子是否到海豐，或只是留在深圳，但他確認有些日子是到海豐。

案件下周二續審。

57歲的被告，被控3項強姦、1項未經同意下肛交、3項非禮和2項向16歲以下兒童作猥褻行為罪。控罪發生於2015年9月至2019年2月，當時女童X介乎8至12歲。

案件編號：HCCC95/2020