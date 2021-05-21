4歲男童染疫成謎　袁國勇懷疑西醫楊超發診所疫苗污染樣本瓶

撰文： 李恩慈 最後更新日期： 2021-05-21 23:03

上周六（15日）確診新冠肺炎的4歲男童，入院後對病毒檢測持續呈陰性，亦驗不出抗體，其家居及學校接觸者無人確診，惹假陽性疑雲。政府專家顧問、港大專家袁國勇今（21日）到曾為男童看症的兒科專科醫生楊超發青衣長康邨診所視察。該診所提供科興疫苗，袁國勇懷疑，醫護人員將疫苗中已滅活的病毒基因殘餘物，污染給男童的樣本瓶，以致出現檢測不確定結果，但不諱言可能性很低。 袁強調男童的檢測結果為真陽性，但無法分辨是何時感染抑或污染，傾向相信他早於1月在石硤尾白田邨13座住所染疫。若屬上述兩種情況，他指「其實香港已經28日（本地無源頭個案）清咗零」，不過暫時未有真憑實據支持此說法。

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男童出現類似玫瑰疹病徵

袁國勇稱，港大昨晚再為4歲男童進行樣本化驗，找到其中一段病毒基因帶有新冠病毒。他重申，公共衞生化驗服務處的檢測結果為真陽性，「做咗10個唔同嘅基因測試都係陽性，其中一段基因係排序到出嚟；但唔知佢係咪真係有感染（新冠肺炎），個新冠病毒究竟係死定係生，我哋係分唔到。」

港大昨日為男童進行多種病毒血清測試，發現他帶有人類疱疹病毒第7型，懷疑是急性病毒感染，導致出現發燒、喉痛、流鼻水及皮疹等病徵，故他懷疑男童曾有急性病毒感染，令其出現類似玫瑰疹的病徵。

疑醫護人員三途徑令樣本瓶帶病毒基因

男童曾就醫的西醫楊超發診所提供科興疫苗。袁國勇懷疑，醫護人員將疫苗中已滅活的病毒基因殘餘物，透過醫護的手套、填寫樣本包裡面的表格、接觸樣本樽等途徑，污染給男童的樣本樽。

他坦言可能性很低，但也在診所儲存疫苗的地方、注射疫苗的地方、醫生填表的地方、垃圾桶、注射器等取環境樣本，檢查是否有殘餘病毒基因。他指內地亦有文獻顯示接種科興的地方可能會有病毒污染，但強調病毒已死，沒有傳染力。

▼5月15日 確診4歲男童住所▼

男童所住大廈1月出現群組感染

男童所住的石硤尾白田邨13座曾於1月出現群組感染。袁國勇指，患者一家與男童共用升降機，相信他在當時受感染的可能性較大。袁解釋，若男童是受疫苗污染，其病毒基因會較接近武漢病毒株；如他在1月或5月染疫，其病毒基因會較接近當時流行的病毒株；但由於他現時病毒量太低，無法透過基因排序分辨情況是否「間歇性復陽」。袁又說，即使他在1月時已感染，亦有19%出現抗體陰性情況。

若男童是在1月已感染新冠肺炎，或者因污染樣本樽導致假陽性，「其實香港已經28日（本地無源頭個案）清咗零」，不過暫時未有真憑實據支持此說法。

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楊超發：疫苗污染檢測包可能性很低

今日傍晚，位於青衣長康邨康和樓地下的楊超發診所照常營業，有數名病人進內求醫。出任香港中華醫學會會董楊超發稱，疫苗污染檢測包的可能性很低，因為兩者存放在不同房間，距離相隔20英呎。他強調針藥不會溢出來，醫護打針後亦會徹底消毒雙手。

該名男童上周四（13日）求診時，有醫護曾指導他和同行人士填寫表格。楊超發補充，他派發了約150個樣本樽，當有4至5名名患者後來確診， 最近一名在1月確診。他在3月底已完成接種兩劑科興疫苗，「抗體量都好高。」