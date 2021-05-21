新冠疫苗｜康復者將有短訊通知可打一針　無須預先網上預約

撰文： 林穎嫺 最後更新日期： 2021-05-21 20:13

新冠肺炎疫情緩和，政府今（21日）公布，曾染疫的康復者可接種一劑疫苗，當局將發短訊通知已出院的康復者，到社區疫苗接種中心和私家診所打針，即將出院的患者亦會獲發疫苗資料概覽，有關人士出示短訊或概覽已可打針，毋須預約。他們打完首針的14日後，便會被視為「完成接種疫苗」，可受惠於「疫苗氣泡」所放寬的社交距離措施。

▼4.6復必泰疫苗恢復接種第二日 荔枝角公園體育館▼

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政府傍晚公布，將陸續透過短訊通知已出院但未曾打針的康復者，可到各社區疫苗接種中心和參與疫苗計劃的私家診所接種一劑疫苗，醫管局亦會向準備出院的患者派發接種新冠疫苗的特訂資料概覽，闡明打針的安排。

他們可以出示短訊或資料概覽，在建議接種日期後向任何一間社區疫苗接種中心或私家醫生查詢和安排打針，無須預先進行網上預約。

▼4月29日開始，以疫苗氣泡框架放寬社交距離措施▼

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接種後隔14日等同完成接種

政府4月底以「疫苗氣泡」為基礎，放寬社交距離措施和重開部分處所，康復者打完一針並相隔14日後，會被視為已完成疫苗接種，其紙本及電子疫苗接種紀錄亦會特別安排反映此情況。若康復者現時已打第一針，可聯絡早前的接種服務提供者，取回已經更新的疫苗接種紙本紀錄，而他們的第二劑接種預約則會被取消。

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根據疫苗可預防疾病科學委員會、新發現及動物傳染病科學委員會，以及專家顧問團的最新建議，欲接種後必泰的康復者應在出院後至少90日後才接種；欲接種科興的患者，則要在出院後至少180日後才能接種。