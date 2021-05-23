機電署獲內瓦國際發明展8獎項　監測扶手電梯障礙物減意外

撰文： 鍾妍 最後更新日期： 2021-05-23 12:33

每年日內瓦國際發明展都匯聚全球多國發明相互較勁，發展局局長黃偉綸今（23日）於網誌指，機電署在展覽中摘下4個金獎及4個銀獎，其中一個獲金獎的發明為「智能自動梯實時監測系統」，當扶手電梯「卡住」，就會立即以手機通知管理人員清除障礙物。

機電工程署高級工程師（一般法例）區子威表示，透過智能自動梯實時監測系統，管理或維修人員可利用電腦或手機監測自動梯的日常運作。（發展局圖片）

據機電署網頁資料，今年首3個月已有360多宗自動梯意外，當中有11宗涉有外物及5宗因機件故障令乘客受傷。機電署聯同業界、初創公司及大學一同研發的監測系統，透過監測自動梯的上梳齒板震動和光纖傳感技術，如有障礙物卡住，就會自動發出警報通知管理人員。

監測系統亦能計算自動梯人流，維修人員可按數據評估部件損耗，及早採取預防性維修，減少事發生。黃偉綸說，現時全港已有8條自動梯安裝系統測試，包括戶外有蓋行人道、政府綜合大樓及大型商場內，機管局、港鐵等都有應用。

另一獲銀獎的發明為「空氣過濾器2.0」，能夠自動監測空氣質素，無須使用時會自動敞開，讓空氣直接送出，較傳統過濾器節省20%至30%的耗電量，節能減排。黃偉綸說，期望有更多部門應用新科技優化服務和支持智慧城市發展。