許樹昌：完成疫苗接種仍應戴口罩　等打完美疫苗不現實

撰文： 鍾妍 最後更新日期： 2021-05-23 14:39

本港新冠疫苗接種率仍未達兩成，早前有建議降低接種疫苗年齡門檻，而接種率達7成的學校可全面復課並可毋須戴口罩。中大呼吸系統科講座教授許樹昌出席一個網上論壇時表示，不戴口罩「說得太早」，指即使市民完成接種兩劑疫苗並產生足夠抗體，仍應戴口罩，因香港購入的疫苗保護率最高95%，加上脫下口罩後流感等傳染病會再次肆虐，市民或因病徵似新冠肺炎而被送往檢疫。

政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌認為，接種兩劑疫苗後可不戴口罩，仍說得太早。（資料圖片／李澤彤攝）

早前疫苗可預防疾病科學委員會主席劉宇隆建議，接種疫苗年齡降至12歲後，學校接種率達7至8成可全面復課，甚至毋須戴口罩；以色列接種率達81%後，亦允許戶外不須戴口罩。

許樹昌今日（23日）出席香港護理專科學院舉辦的網上論壇時，被問到接種兩劑疫苗後是否仍須戴口罩，他認為仍然「說得太早（too early to talk about）」，指香港現時接種率低，首批政府購入疫苗的保護率最高的一款疫苗，亦只是95%，仍有機會染病，加上突然不帶口罩後，流感等傳染病會再次傳播，而其病徵與新冠肺炎相似，有機會市民仍因而要接受檢疫。

接種率六成才有群體免疫

他說，香港需要接種率達6成才可有群體免疫，但至今接種率未達兩成，認為應消除市民接種疫苗的疑慮，鼓勵更多人打針。他指出，現時接種疫苗後中風、流產等情況，都未見與一般情況有異，亦稱有部分人欲等待更完美的疫苗是「頗不現實（quite unrealistic）」。他認為，現時打疫苗後可以讓旅客出國免酒店檢疫是趨勢，盼能提供打針誘因。

許樹昌以早前33歲居祿泉樓男子個案為例，即使早於入院第4日開始肺花，但發燒後8日才能於支氣管拭子樣本驗出新冠病毒呈陽性。(網上論壇截圖)

許：台灣放寬機師檢疫日數後即現大規模爆發

許樹昌說，現時香港未有群體免疫下，關口檢疫漏洞都易再出現爆發。他以新加坡為例，指當地接種率已近3成，但因機場員工感染新冠病毒，並在對外公開的食堂傳播，再次爆疫。他續指，台灣同樣成功控制疫情多時，但就在放寬機師檢疫日數後，就再次出現大規模爆發。

另外，許樹昌亦指出新冠病毒難以檢測，在205名病人共1070個樣本中，RT-PCR檢測核糖核酸的陽性機率可達93%，鼻腔拭子為63%，咽喉拭子亦只有32%。