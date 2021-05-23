新冠疫苗｜13人針後送院　39歲男短暫失去知覺跌倒擦損雙膝、鼻

撰文： 朱海棋 最後更新日期： 2021-05-23 23:12

本港新冠疫苗接種計劃開展近3個月，政府公布昨日（22日）共有13人打針後送院，其中一名39歲男子在元朗接種第二針復必泰疫苗後，短暫失去知覺，再跌倒地上，因而擦損雙膝和鼻，他情況穩定獲治療後已經出院；另有一名54歲男子在荃景接種第一劑復必泰後，心搏過慢及心跳不規律，經治療後留院觀察。

政府公布疫苗接種計劃87日以來，已為市民接種共約2,146,700劑疫苗。最新約125萬名市民已接種第一劑疫苗，佔16歲或以上人口19.1%；當中72萬人選打復必泰疫苗，54萬人接種科興疫苗。已接種第二劑累計有約89萬人，當中49萬人接種復必泰疫苗，40萬人注射科興疫苗。

截至今晚8時的過去24小時，約有28,800名市民接種了疫苗。另外約9,400名市民預約接種第一劑和第二劑的復必泰疫苗，約4,300名市民在網上預約接種第一劑和第二劑的科興疫苗。

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昨日送院的13人中，一名39歲男子在元朗體育館社區疫苗接種中心，注射第二劑復必泰疫苗後，他短暫失去知覺並跌倒，更擦損雙膝和鼻，於晚上7時03分被送到博愛醫院，他情況穩定，經治療後已出院。一名54歲男子在荃景圍體育館接種第一劑復必泰後，心搏過慢及心跳不規律，經治療後留院觀察；一名29歲女子在界限街體育館接種第一劑復必泰後昏厥，經治療後已經出院。

餘下10人中，6人打復必泰疫苗，分別出現暈眩、胸口疼痛、痕癢、等反應；4人注射科興疫苗，包括有左上肢麻痺及短暫心悸、心悸及暈眩、突然胸口不適及輕微出汗等情況。

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