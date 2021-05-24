封區檢測｜維港灣第6座約40戶無認門　抽檢380人全部已遵強檢指令

撰文： 陳嘉慧 最後更新日期： 2021-05-24 11:40

本港社區再現新冠肺炎變種病毒，一名46歲菲傭感染N501Y變異病毒，潛伏期間曾居於僱主於大角咀維港灣第6座的住所，該大廈昨（23日）晚須封區檢測。政府宣布，今（24日）早已完成強制檢測行動，沒發現確診個案，其後抽檢380人，沒有人未檢測，受限區域今早9時半解封。 政府提醒，約40戶未有應門的居民，在看到告示後要盡快聯絡政府進行檢查。

▼5月23日晚上，維港灣第6座封區檢測▼

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因應有變種病毒流入社區，政府周日(23日)晚上8時起限制身處大角咀海輝道11號維港灣第6座內的人士，須留在該地點並接受強制檢測。政府今早上午約7時宣布完成強制檢測行動，約760人完成檢測，沒有發現確診個案。

40戶無應門

當局表示，隨後在該處進行的執法行動中，檢查了380名受檢人士的檢測報告，未發現有人未進行強制檢測；另外約有40戶居民未有應門，政府提醒他們在看到告示後，盡快聯絡政府進行檢查，以排除病毒在區內傳播的風險。

5月3日至23日曾身處維港灣第6座逾兩小時者 亦須強檢

此外，政府亦發出強制檢測公告，任何於5月3日至23日期間曾身處上述大廈內超過兩小時的人士，亦須於5月25日或之前接受強制檢測。

而在這次行動中，當局指民政事務總署（包括油尖旺民政事務處）、警務處、衞生署及醫療輔助隊動員共約250名人員，負責檢測工作和執法。