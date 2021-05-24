專家估計確診印傭及初步確診菲傭　均為復陽個案　來港前已感染

撰文： 黃金棋 最後更新日期： 2021-05-24 10:16

本港新冠肺炎疫情反覆，昨日（23日）衞生署衞生防護中心公布一名39歲女印傭確診，列為本地源頭不明個案；另有一名菲律賓女傭初步確診，更驗出帶有變種病毒株。呼吸系統專科醫生梁子超今日（24日）估計，兩名外傭均是復陽個案，因兩人亦驗出有抗體，或來港前已感染。 對於初步確診菲傭帶有變種病毒株，梁子超指出由於她僅帶N501Y變種病毒株，估計與早前流入社區的印度男群組無關。

▼5月23日晚上，維港灣第6座封區檢測▼

+ 4 + 4 + 4

梁子超今日於港台節目《千禧年代》中指，確診的39歲印傭來港後經多次檢測，最近才呈陽性反應，亦驗出有抗體，估計抗體已出現數星期以上，「似乎感染相當長時間」，料是復陽個案。他認為雖然印傭來港已相隔長時間，但仍有可能是未來港時已感染。

而初步確診菲傭曾於2月初隨前僱主一家前往巴基斯坦，至4月才返港。梁認為由於她曾相時間留在疫情較嚴重地區，並驗出有抗體，或在巴基斯坦時已感染。他估計，如該外傭於巴基斯坦感染後發病逾7日，上呼吸道已未能驗出病毒，因此通過檢疫及檢測，「但三個月後都有機會復陽」。

梁子超又指出，本港確診患者在出院後，「都有會一、兩個復陽」。他強調本港早前未停高風險地區人士來港，大量人士入境「自然會有走漏機會」。至於該菲傭驗出帶變種病毒株，梁表示由於她只帶N501Y變種病毒株，與早前印度男群組帶N501Y及E484K變種病毒株不同，故相信兩者無關。

39歲印傭確診，其僱主居寶寧大廈B座。（資料圖片/余俊亮攝）

確診外傭另一住戶為位於九龍塘伯爵街伯爵園。（資料圖片/余俊亮攝）