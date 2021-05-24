強制檢測大廈｜4地方納入強制檢測　馬鞍山錦禧苑錦榮閣上榜

撰文： 陳淑霞 羅堃怡 最後更新日期： 2021-05-24 01:13

本港疫情反覆，周日(23日)新增兩宗初步確診個案，包括一名46歲菲傭，感染變種病毒N501Y，她居住的大角咀維港灣第6座即晚封區強制檢測。食物及衞生局周日深夜發出強制檢測公告，列出她在本月9日及16日曾到中環海濱長廊——中環段及環球商場，同日曾到者須最遲本周三（26日）進行檢測。 公告又公布，馬鞍山恆康街6號錦禧苑錦榮閣及尖沙咀中間道H Zentre 11樓尚至醫療中心納入強制檢測公告，為官涌種中心初確診女護士住所及工作地方。

▼納入強制檢測涉及 N501Y 變種病毒株的初步確診個案曾到訪的地方▼

在5月9日或5月16日曾身處香港龍和道中西區海濱長廊-中環段（不包括添馬公園）超過一小時的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工及訪客），須於5月26日或之前接受檢測。另外，在5月16日曾身處香港中環德輔道中 19 號環球商場（只包括商場）超過一小時的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工及訪客），須於5月26日或之前接受檢測。

以上受檢人士若在5月21日至5月23日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

▼納入強制檢測涉及新增一宗或以上初步確診個案的地方▼

在5月10日至5月23日期間曾身處香港新界馬鞍山恆康街6號錦禧苑錦榮閣超過兩小時的人士（包括但不限於住客、訪客及工作人員），須於5月26日或之前接受檢測。

另外，在5月14日或5月21日曾身處香港九龍油尖旺中間道15號 H Zentre 11 樓尚至醫療中心的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工及訪客），須於5月26日或之前接受檢測。

以上受檢人士若在5月21日至5月23日期間已進行檢測，以及已經完成疫苗接種的人士，均會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

▼5月23日晚上，維港灣第6座封區檢測▼