回港易｜禁廣東省「彈弓手」惹爭議　張竹君：政策由政制局決定

撰文： 黃偉倫 最後更新日期： 2021-05-24 17:51

廣州荔灣區早前出現新冠肺炎確診個案，衞生防護中心傳染病處主任張竹君於5月22日下午的記者會曾指，會將廣東省列入「中風險地區」，即翌日起不能透過「回港易」計劃返港。不過事隔6小時，政制及內地事務局於晚上約10時半發稿稱，只有荔灣區的確診大廈為「中風險地區」，而非全省。

張竹君今午（24日）回應事件時，指「回港易」政策由政制局決定，「可能睇返佢哋最後新聞公告為準」。

張竹君於上周六(22日)的疫情記者會上主動提到，廣州荔灣區出現個案，政府將於翌日起將廣東省列入「中風險地區」，市民不能以「回港易」經廣東省抵港，更指政制及內地事務局將於稍後公布措施。到當晚7時15分，食衞局亦發新聞稿，指「由明日起，所有在入境前14天內曾到過廣東省的人士，並不符合「回港易」的相關指明條件」。

不過當晚8時許，前特首梁振英在社交平台質疑港府做法，指廣東省其餘地方面積比廣州市面積大23倍，為何廣州有個案，全省就沒有「回港易」。結果晚上10時29分，政制局發新聞稿，指廣東省並未被列為「中風險地區」，將「中風險」範圍收窄至確診大廈，「回港易」計劃的安排會暫時維持不變。

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今日的疫情記者會上，張竹君數度被問到事件，以及「回港易」釐訂風險的準則，她也只表示「回港易」政策由政制局決定，「可能睇返佢哋最後新聞公告為準。」