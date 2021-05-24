邱騰華：參與公海遊市民需打針　姚思榮：船員要隔離多於21日

撰文： 陳嘉慧 最後更新日期： 2021-05-24 14:36

商務及經濟發展局局長邱騰華今日（24日）表示，正與本地郵輪公司討論「公海遊」安排，若雙方能在短期內達成共識，可望在暑期中後期推出，而參與市民需先打針。

邱騰華表示，正與本地郵輪公司討論「公海遊」安排，若雙方能在短期內達成共識，可望在暑期中後期推出，而參與市民需先打針。(資料圖片/盧翊銘攝)

邱騰華今日出席立法會會議後見記者，提到因各地均有疫情，郵輪行程不涉及其他地方，只會由香港出發，短程接載市民到公海，再返回本港。他續指，行程兩大前提是安全和防疫，因此郵輪上需採取本港現行的防疫措施，同時由於船員來自世界各地或週邊地區，因此要做好檢測、隔離及疫苗接種，而市民參與行程亦要先打疫苗。

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邱騰華透露，因「公海遊」可能涉及外地船員需來港隔離或接種疫苗，郵輪營運商需要較長時間作準備，加上市民亦需接種疫苗，因此政府和郵輪公司若能在短期內達成雙方同意的安排，並早日宣布相關安排，「公海遊」或可在暑期中後期推出。

立法會議員姚思榮透露，負責公海遊的船員來港時，需要隔離檢疫多於21日及接種新冠疫苗，因此需要一段時間準備。政府與有關方面仍在商討中，初步同意提供十個或以上的的郵輸停泊名額，但相關細節仍待敲定。

郵輪公司期望趕及暑假前「收客」，時間頗為緊迫，因為郵輪公司會參考在新加坡現時的做法，在碼頭作關於檢測安排的壓力測試，為公海遊作演練。

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此外，邱騰華表示留意到近期愈來愈多商界人士等鼓勵市民接種疫苗，因可減省員工接受病毒測試，亦有助恢復經濟活動，政府樂意與商界共同推廣疫苗接種，對於個別機構或企業以優惠鼓勵市民接種，亦表示歡迎及尊重。