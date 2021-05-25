撰文： 陳淑霞 最後更新日期： 2021-05-25 09:16

本港疫情反覆，近日更接連出現3宗外傭確診個案，無獨有偶，患者更集中居於西九龍一帶，包括南昌站匯璽、油麻地寶寧大廈B座及大角咀奧運站維港灣6座。 以地域表徵所見，3位外傭的居住範圍接近，存有隱形傳播鏈的隱憂，不過，眾人行蹤並無交疊，另當局公布指，其中兩人（居於匯璽及維港灣的外傭）病毒量偏低，亦驗出帶有病毒抗體，專家相信其在社區感染的機會較低，估計她們早於來港前已經感染。當局則持觀望態度，將不排除將兩人個案定性為輸入個案，但需待進一步研究。

▼5月23日晚上，維港灣第6座封區檢測▼

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居豪宅匯璽印傭低病毒量且抗體

上月底爆出南非變種病毒群組，當中更涉及外傭，港府遂於4月30日首次向全港37萬名外傭發出強檢令，隨後再「加碼」，規定外傭需於下周日（30日）限期前完成第二輪檢測。當局表示，截至前日（23日），已有22萬名外傭已經採樣。

翻查資料顯示，沒有病徵、29歲新來港的印傭（個案編號：11831）率先於本月22日證實確診。她上月25日乘搭GA876航班由印尼抵港，抵港後在西營盤華麗都會酒店檢疫，兩次檢測結果均為陰性； 她於本月16日完成檢疫後，隨後入住僱主位於深水埗南昌站上蓋豪宅匯璽 5A 座的家中，本月20日再前往石硤尾白田檢測中心接受強檢，隨後證實確診。當局表示，確診患者的CT值為38，屬於低病毒量，另亦驗出帶有病毒抗體，相信其在社區感染的機會較低，由於考慮到她可能在印尼已受感染，故有可能是輸入個案。



緊隨其後則有同樣來自印尼的39歲外傭（個案編號：11833），她於本月23日證實染疫。該名外傭於2月20日乘搭SQ882航班由印尼經新加坡抵港，曾入住油麻地寶寧大廈 B 座的外傭中介臨時宿舍近1個月。她其後於4月6日至5月19日轉往僱主位於九龍塘伯爵園 B 座的家中居住。



由於該外傭打算於本月下旬離港返國，加上全港所有外傭均需接受強檢，故她於本月21日前往油麻地社區檢測中心檢測，結果呈陽性，患者平常大多逗留僱主家中，本月7及20日曾往灣仔入境大樓辦理手續。

▼5月8日 外傭首輪檢測最後兩日▼

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維港灣菲傭慸種病毒株

昨日證實確診、帶有N501Y變種病毒的46歲女傭（個案編號：11834 ），與其餘兩宗個案一樣，均居於西九龍一帶。她今年2月至4月底均隨前僱主逗留於巴基斯坦，回港後入住曾經發生空氣傳播的檢疫酒店西營盤華美達海景酒店，上月30日搬至新僱主位於大角嘴維港灣6座的居所履新，隨後兩度檢測結果均呈陰性，惟大前日（22日）再度接受強檢時證實染疫，並驗出其帶有N501Y 變種病毒株。



行蹤方面，她於4月28及5月19日分別完成接種2 劑復必泰疫苗，4 月26日曾到觀塘新怡生工業大廈見外傭中介，5月9和16日曾與朋友到中環海濱長廊休息，5月16日亦曾到中環環球商場匯款。

梁子超推斷匯璽及維港灣外傭均是復陽個案

當局昨晚圍封其所住大廈強檢，暫時並無確診發現。衞生防護中心傳染病處主任張竹君昨日於記者會表示，該名菲傭入院後再採集樣本，病毒檢測呈陰性，體內亦有抗體，當局將研究會否將此個案列為輸入個案。

呼吸系統專科醫生梁子超昨早（24日）接受電台訪問時估計，分別居於匯璽及維港灣的兩名外傭均是復陽個案，因兩人均驗出有抗體，或早於來港前已經感染。對於昨日確診的菲傭帶有變種病毒株，梁子超指，由於她僅帶有N501Y變種病毒株，估計與早前流入社區的印度男群組無關。