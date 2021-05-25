醫管局指就爆眼少女案件依法提供醫療紀錄　不認同隱瞞、包庇指控

社會新聞
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反修例運動引發多場衝突，當中於8月11日、在尖沙嘴警署外有一名少女疑被警方布袋彈擊中，導致右眼受傷。醫管局今日（25日）回應事件，指不認同有評論文章指醫管局包庇做假，刻意隱瞞個別病人情況，重申就事件一直配合警方調查，於在未得到病人同意，醫管局或公立醫院不會向公眾或傳媒披露個別病人的具體臨床情況。

2019年8月11日，在尖沙嘴警署外有一名少女疑被警方布袋彈擊中，導致右眼受傷。（資料圖片）

醫管局指，就事件一直配合警方調查，並已依法向警方提供有關醫療紀錄。醫管局亦得悉當時事件已進入法律程序，醫管局與有關部門均須尊重及遵守有關程序的限制。醫管局指，對所有病人一視同仁，亦堅持尊重個人私隱的原則，與及有關法例要求，在未得到病人同意，醫管局或公立醫院不會向公眾或傳媒披露個別病人的具體臨床情況。

醫管局對於有評論文章指醫管局包庇做假，刻意隱瞞個別病人情況，醫管局並不認同，亦重申並非事實。

於2019年8月11日，反修例運動衝突期間，於尖沙嘴警署外有一名女子疑被警方布袋彈擊中，導致右眼受傷。警方事後透過法庭手令，取得該名女子的醫療報告。近日有報道登出受傷少女的相片，指她早前離港，當時右眼表面狀況良好。《星島日報》今日登出評論文章，指醫管局包庇事件做假，拒絕向傳媒披露少女的傷勢。

警方事後透過法庭手令，取得少女的醫療報告。少女不滿警方做法，指警方未向她提供手令內容便取其報告，認為做法無視其私隱，早前要求法庭覆核。（資料圖片）

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