增2宗無源頭　馬鞍山菲傭帶變種病毒、巴裔將藍隧道地盤工染疫

撰文： 張嘉敏 最後更新日期： 2021-05-25 16:22

新冠肺炎疫情回落，本港今日（25日）新增2宗確診個案，為昨日公布「不確定」的本地個案。新增的個案包括一名43歲巴基斯坦籍男子，居於葵涌石籬（二）邨石華樓，於將軍澳藍田隧道地盤工作，他的CT值大於30。 另一宗個案為居於大洞禾寮村的菲傭，帶有N501Y變異病毒株及E484K變異基因。此外，今日有少於5宗初步確診個案。

帶變種病毒菲傭居於馬鞍山大洞禾寮村

衞生署衞生防護中心公布，今日新增2宗確診個案，包括一名37歲菲傭（個案編號：11836），於3月20日由菲律賓抵港，3月20日至4月10日期間於北角華美達盛景酒店進行檢疫。檢疫完成後在僱主位於馬鞍山大洞禾寮村的住所居住。於5月9日遵從強制檢測公告到社區檢測中心進行檢測，結果為陰性；其後於5月22日到設於馬鞍山體育館的社區檢測中心進行檢測並確診。

衞生署公共衞生化驗服務處的檢測顯示病人的樣本帶有N501Y變異病毒株及E484K變異基因，但沒有帶有L452R變異基因。病人沒有病徵，入院後對抗體測試呈陽性反應。衞生署指，她的CT值仍待定。

衞生署指，根據她提供的資料，她曾於4月30日及5月11日前往入境事務處火炭辦事處，於5月9日及5月16日到訪其親戚位於馬鞍山海典居第八座的居所，亦曾於5月1日、5月2日和5月23日到訪馬鞍山公園。

▼帶N501Y及E484K變種病毒株的確診菲傭曾到訪地方▼

巴基斯坦裔地盤工CT值大於30 定期檢測中揪出

另一宗源頭不明本地個案，涉及一名43歲巴基斯坦籍男子（個案編號：11835）。他於今年3月16日由巴基斯坦返港，於3月16日至4月5日於荃灣香港遠東絲麗酒店酒店進行檢疫。檢疫完成後居於葵涌石籬（二）邨石華樓的住所。

該名確診者是一名地盤工人，於將軍澳藍田隧道主隧道及相關工程的地盤（合約編號：NE/2015/01）工作。他於5月9日到社區檢測中心進行檢測，結果為陰性，其後於5月23日到設於荃灣蕙荃體育館的社區檢測中心進行定期檢測並確診，他沒有病徵。衞生署指，他的CT值大於30，而變異病毒株的測試結果仍有待確定。

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君昨日於疫情記者會上指，兩宗個案的初步結果為「不確定」，仍需覆檢去確定是否受感染。

▼5月24日強制檢測學校、大廈、場所及工作地方公告▼

▼5月23日晚上，維港灣第6座封區檢測▼