強制檢測大廈｜染變種病毒菲傭涉4地方　海典居、馬鞍山公園上榜

撰文： 陳淑霞 羅堃怡 最後更新日期： 2021-05-25 04:43

本港昨(24日)錄得少於5宗初步確診個案，包括一名3月中旬抵港的37歲菲傭，以及一名43歲巴基斯坦裔地盤男工人。衞生及食物今日（25日）凌晨發出的強制檢測公告，涉及6個地方。菲傭驗出帶雙重變種病毒株N501Y及E484K，她的居所西貢大洞禾寮村49號，以及曾到過的馬鞍山海典居第8座、馬鞍山公園及入境事務處火炭辦事處均納入公告，在指定日期曾身處人士最遲須在本周四（27日）前往檢測。

地盤男工人的住所石籬(二)邨石華樓，以及他工作的將軍澳-藍田隧道-主隧道及相關工程的地盤，也被納入強制檢測公告。近兩周曾身處上述地方超過兩小時人士，如近三日沒有進行檢測或未完成接種疫苗，同樣均須最遲在本周四前往檢測。

▼5月24日學校、大廈、場所及工作地方強制檢測公告詳情▼

所有受檢人士若在5月22日至5月24日期間已進行檢測，或已經完成疫苗接種的人士，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

▼帶N501Y及E484K變種病毒株的初步確診菲傭曾到訪地方▼

任何在5月9日或5月16日曾身處香港新界馬鞍山鞍駿街 8 號海典居第8座超過一小時的人士（包括但不限於住客、訪客及工作人員），須於5月27日或之前接受檢測。

任何在5月1日、5月2日或5月23日曾身處香港新界馬鞍山鞍駿街12號馬鞍山公園超過一小時的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工及訪客），須於5月27日或之前接受檢測。

任何在4月30日或5月11日曾身處香港新界火炭樂景街2至18號銀禧薈4樓405至407號舖位入境事務處火炭辦事處超過一小時的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工及訪客），須於5月27日或之前接受檢測。

任何在5月4日至5月24日期間曾身處香港新界西貢大洞禾寮村 49 號超過兩小時的人士（包括但不限於住客、訪客及工作人員），須於5月27日或之前接受檢測。

▼將藍隧道（將軍澳藍田隧道）屢次有工人染疫▼

▼初步確診將藍隧道地盤工人曾到訪地方▼

任何在5月11日至5月24日期間曾身處香港新界葵涌梨貝街 2 號石籬(二)邨石華樓超過兩小時的人士（包括但不限於住客、訪客及工作人員），須於5月27日或之前接受檢測。

任何在5月11日至5月24日期間曾身處合約編號NE/2015/01 – 將軍澳-藍田隧道-主隧道及相關工程的地盤超過兩小時的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工及訪客），須於5月27日或之前接受檢測。

▼各區向公眾提供服務的流動採樣站 (截至5月25日) ▼

+ 2 + 2 + 2

政府今日將在柴灣興華（二）邨樂興樓及和興樓之間的公園、葵涌石籬（二）邨石華樓地下及馬鞍山錦禧苑錦榮閣地下增設流動採樣站，為須接受強制檢測人士提供免費服務。

▼屬再次檢測的指明地方▼

任何在4月15日至5月5日期間曾身處香港中環皇后大道中 15號置地廣塲中庭 3樓322號鋪 Urban Bakery Works及香港中環遮打道 10 號置地太子 2 樓 201–2 號 鋪 Oliver’s the Delicatessen超過一小時的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工及訪客），須於5月27日或之前接受檢測。

上述兩店為首宗社區變種病毒本地患者、菲裔女護士群組的胞兄及其女友工作場所，二人在女護士確診後仍如常上班，直至群組有另外親友受傳染才東窗事發， 除了二人確診變種病毒外，其女友的新生嬰兒也中招，幸他們的同事未有染疫，不過要強制檢疫21日。

▼5月23日晚上，維港灣第6座封區檢測▼