雷雨帶殺到未來兩三小時大雨　天文台料周六起連續6日驟雨雷暴

撰文： 黃金棋 最後更新日期： 2021-05-25 13:42

今早（25日）本港多區下起滂沱大雨，天文台先後向元朗區、北區及西貢區發出局部地區大雨提示，指有關地區雨勢特別大，並料雨量每小時超過70毫米，即已達黑色暴雨警告信號程度。天文台至早上近11時半再發出特別天氣提示，指另一道雷雨帶正從南面靠近本港，未來兩、三小時部分地區雨勢可能較大。 天文台預料，受南海北部的高空反氣旋影響，未來兩、三日沿岸地區持續酷熱，亦有幾陣驟雨。而活躍的西南季候風會在周末及下周初為華南帶來驟雨及雷暴，料由周六（29日）起連續六日有驟雨雷暴，但天氣仍然炎熱，市區最高氣溫達32度。另外，今早多區，包括沙田、將軍澳及觀塘等亦出現彩虹蹤影。

▼5月23日 60市民烈日下戴口罩參加發呆大賽▼

+ 10 + 10 + 10

▼5月25日早上多區出現彩虹蹤影▼

今早上班上學期間，多區落起大雨。今日截至早上11時半，北區及西貢雨勢特別大，每小時雨量達70毫米。天文台指該些地區有可能出現嚴重水浸，亦發出新界北部水浸特別報告。

天文台指，與低壓槽相關的驟雨及雷暴正影響廣東沿岸。同時，高空反氣旋覆蓋南海北部。根據雷達圖所見，本港南面有另一道雷雨帶靠近，暫向大嶼山及港島方向移動。根據兩小時雨量臨近預測，下午1時起九龍東、港島東等地區亦將有降雨。

▼元朗區今早暴雨情況▼

周六起一連六天驟雨 局部地區有雷暴

天文台預料今日大致多雲，有驟雨及雷暴，初時局部地區雨勢較大；吹微風。展望未來兩、三日持續酷熱，亦有幾陣驟雨；下周初驟雨增多及有雷暴。明日（26日）部分時間有陽光，有幾陣驟雨，日間酷熱。市區氣溫介乎28至33度，新界多區包括上水、大埔等則高見35度，而長洲更料達37度。

由周六（29日）起則料要暫別陽光，天文台料一連六日均大致多雲有驟雨，局部地區有雷暴。氣溫則同樣介乎28至32度，雖未達酷熱，但市民外出除帶備雨具，亦要小心中暑。