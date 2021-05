強制檢測｜外傭最遲月底要完成　檢測站未見人龍　有人趁假期檢測

撰文: 黃詠榆 最後更新日期: 2021-05-23 13:56

政府早前宣布,取消要求全港外傭強制接種新冠疫苗安排,但要在5月15日至30日進行第二輪強制檢測。記者今日(23日)早上到旺角朗豪坊對面的流動檢測站視察,約有十多人排隊,當中大部份為外傭。有外傭認為,今次輪候時間較上一次快,由於平日要照顧僱主家庭,故要在假日檢測;亦有外傭表明,對接種疫苗與否仍「五十五十」,持觀望態度。

全港數十萬名外傭須接受第二輪強制檢測,只有打兩針疫苗並已過14天的人才獲豁免。政府於各區設多個採樣站,其中位於旺角上海街 557 號(朗豪坊對面)對面的流動檢測站,為須接受強制檢測的人,包括外籍家庭傭工、餐飲業務員工及第 599F章的表列處所員工採樣。

來港7年的外傭lhet 指,今日只輪候了5分鐘,流程有所改善,但認為措施應針對全部在港的人。(黃詠榆攝)

來港7年的外傭lhet 指,早前因應上一輪強檢,於油麻地檢測站採樣,排隊大概一小時,得知部份朋友在港島區檢測,要等上6個小時。她說,今日只輪候了5分鐘,流程有所改善,但認為措施應針對全部留港的人,「我們都在同一地方生活。(we stay in the same place)。」

外傭憂打針副作用 出事無人照顧家人

Ihet又指,對於接種疫苗與否仍是「五十五十(Fifty fifty)」,因自己近期不適仍在服藥中,即使是家人亦叫她慎重考慮。她直指擔心副作用問題,因一旦出事,便照顧不了菲律賓的家人,僱主目前亦無強迫她接種。

來港近20年的外傭Asih檢測除可保障自己,亦可保障身邊的人。

來港近20年的外傭Asih認為,今日排隊時間短,過程順利。她指,雖然僱主容許在平日做檢測,但日常要照顧長者,較為不便,寧願留待在假日進行,認為檢測除可保障自己,亦可保障身邊的人。

近日再有抵港外傭確診,為一名居於深水埗匯璽一名的印尼外傭,早於4月底便抵港。來港1年的外傭Ningsih指,未決定是否接種疫苗,「睇定啲先」,又指僱主無要求其假日留在家中,但自己外出時亦會小心,如注意社交距離、多用酒精搓手液等。