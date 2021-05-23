強制檢測｜外傭最遲月底要完成　檢測站未見人龍　有人趁假期檢測

撰文： 黃詠榆 最後更新日期： 2021-05-23 13:56

政府早前宣布，取消要求全港外傭強制接種新冠疫苗安排，但要在5月15日至30日進行第二輪強制檢測。記者今日（23日）早上到旺角朗豪坊對面的流動檢測站視察，約有十多人排隊，當中大部份為外傭。有外傭認為，今次輪候時間較上一次快，由於平日要照顧僱主家庭，故要在假日檢測；亦有外傭表明，對接種疫苗與否仍「五十五十」，持觀望態度。

全港數十萬名外傭須接受第二輪強制檢測，只有打兩針疫苗並已過14天的人才獲豁免。政府於各區設多個採樣站，其中位於旺角上海街 557 號（朗豪坊對面）對面的流動檢測站，為須接受強制檢測的人，包括外籍家庭傭工、餐飲業務員工及第 599F章的表列處所員工採樣。

來港7年的外傭lhet 指，今日只輪候了5分鐘，流程有所改善，但認為措施應針對全部在港的人。（黃詠榆攝）

來港7年的外傭lhet 指，早前因應上一輪強檢，於油麻地檢測站採樣，排隊大概一小時，得知部份朋友在港島區檢測，要等上6個小時。她說，今日只輪候了5分鐘，流程有所改善，但認為措施應針對全部留港的人，「我們都在同一地方生活。（we stay in the same place）。」

外傭憂打針副作用 出事無人照顧家人

Ihet又指，對於接種疫苗與否仍是「五十五十（Fifty fifty）」，因自己近期不適仍在服藥中，即使是家人亦叫她慎重考慮。她直指擔心副作用問題，因一旦出事，便照顧不了菲律賓的家人，僱主目前亦無強迫她接種。

來港近20年的外傭Asih檢測除可保障自己，亦可保障身邊的人。

來港近20年的外傭Asih認為，今日排隊時間短，過程順利。她指，雖然僱主容許在平日做檢測，但日常要照顧長者，較為不便，寧願留待在假日進行，認為檢測除可保障自己，亦可保障身邊的人。

近日再有抵港外傭確診，為一名居於深水埗匯璽一名的印尼外傭，早於4月底便抵港。來港1年的外傭Ningsih指，未決定是否接種疫苗，「睇定啲先」，又指僱主無要求其假日留在家中，但自己外出時亦會小心，如注意社交距離、多用酒精搓手液等。