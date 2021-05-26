消息︰屯馬線擬提早下月全線通車　港鐵：全段通車日期待港府審批

撰文： 黃偉倫 最後更新日期： 2021-05-26 14:08

沙中線紅磡站工站曾被揭發剪鋼筋等問題，最終屯馬線需分段通車，擬訂今年第三季全線啟用。港鐵主席歐陽伯權今日﹙26日﹚表示，屯馬線全段通車已進入最後準備工作。港鐵行政總裁金澤培表示，該線通車測試及試營運都順利，基本上已完成，但通車日期有待政府審批，有最新消息會盡快公布。 《香港01》取得消息，指屯馬線全線通車日期，有機會較原訂第三季目標早，料最快可於下月通車。另有消息人士預料，屯馬線在6月最後一周全線通車的機會較大。據了解，港鐵亦開始邀請工會及友好團體，在6月初起到屯馬線新建車站參觀。 至於東鐵過海段工程問題，金澤培表示，由於延遲近兩季更換新列車，原訂明年第一季通車的目標「基本上好嚴峻」。

港鐵今日舉行股東大會，歐陽伯權及金澤培於會前會見傳媒。金澤培表示，屯馬線全線的測試及試營運都進展非常順利，測試基本上完成，有待政府審批。

東鐵過海段明年首季通車目標「好嚴峻」

至於東鐵過海段方面，金澤培表示，由於更換新車及信號系統屬關鍵工序，之前卻延遲5個月才更換，承認情況嚴峻。他表示，任何工程項目管理的理論及專家都會指出，關鍵工序一旦延遲推展，整個項目都會延誤。不過他未有直接指出，過海段會延期通車，只強調如期通車「好嚴峻」。

部份路段票價「短貴長平」問題 通過每年票價調整

港鐵票價不時被詬病「短貴長平」，金澤培表示源於歷史原因，不同線路有不同訂價，希望通過每年票價調整，理順問題，但仍需時間。歐陽伯權表示，港鐵業務根基穩健，相信有條件完成融資。

港鐵計劃未來再設多條新鐵路，金澤培表示，將投放1,000億元，興建東涌延線、屯門南延線、北環線，及小蠔灣車廠項目。

另外，政府近期積極鼓勵市民接種疫苗，歐陽伯權表示，港鐵管理層正與政府商討外展接種安排。金澤培稱，會盡量方便市民，並會鼓勵員工接種。