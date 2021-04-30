屯馬線｜通車前全線試車　西鐵、屯馬線一期周日頭班車延至7點半

撰文： 鍾妍 最後更新日期： 2021-04-30 12:20

屯馬線預計於今年第三季通車，港鐵進入通車前的最後試車階段，由於晚上收車後的「黃金兩小時」不足以完成整套試車測試，故於5月2日淩晨，西鐵線及屯馬線一期首班車將推遲約兩小時，延至早上7時半才開出。 港鐵周日將會提供10條免費接駁巴路線，運輸署亦協調港鐵和九巴，有需要會加強4條鐵路線、輕鐵和18條九巴路線的清晨服務。

屯馬線於5月2日淩晨模擬全線通車後的繁忙及非繁忙時間全線行車模式。（港鐵圖片）

港鐵5月2日淩晨的測試，將會模擬屯馬線全線通車後，在繁忙及非繁忙時間的行車模式，屆時會有超過50部列車，在全線總長56公里、共27個車站間行走。由於需時完成全部測試，預計西鐵及屯馬線一期頭班車，要在早上7時半才能投入服務。



港鐵早前已宣布，延遲開出列車的兩個小時，會提供10條免費接駁巴士服務，有3條會沿原來兩條鐵路，即西鐵及屯馬線一期的路線行駛並停站。港鐵另外會提供7條特快線，來回西鐵線、東涌線、屯馬線一期及東鐵線之間的港鐵站。

九巴18條路線於5月2日清晨會視乎情況加強服務。（運輸署文件）

▼5月2日港鐵穿梭巴路線資料▼

運輸署今日指出，已協調當日港鐵及九巴的清晨特別運輸服務，包括調派更多雙卡輕鐵來往新界西北的屯門、元朗及天水圍一帶，亦會視乎需要加強東鐵線、東涌線、荃灣線及觀塘線服務。九巴則會留意18條來往新界西區至荃灣、觀塘、尖沙咀等市區的路線，有需要時，將加強服務。

運輸署呼籲，市民預早計劃行程，並留意運輸署網頁或「香港出行易」應用程式了解最新交通消息。

▼2月6日早上試搭東鐵線首班9卡列車情況▼