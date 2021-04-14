屯馬線｜通車前測試　5月2日西鐵及屯馬線一期頭班車延至7時半開

撰文： 鍾妍 最後更新日期： 2021-04-14 15:42

受沙中線工程醜聞影響，紅磡站需安排額外補救工程，致港鐵屯馬線需要分階段通車。屯馬線一期於去年2月通車後，餘下路段預計於今年第三季啟用，屆時屯馬線全線通車，將打通現有屯馬線一期至西鐵網絡，中途亦有宋皇臺站及土瓜灣站兩個新車站及何文田站，日後屯馬線列車將由屯門站來往馬鞍山的烏溪沙站。 港鐵今日（14日）表示，為配合最後測試，需要在4月至6月期間，選擇在6至8個晚間非行車時段，按日常時間表，測試列車由烏溪沙站行駛至屯門站。其中5月1日至2日凌晨期間的測試，需要佔用部分日間服務時間，5月2日西鐵及屯馬線一期的頭班車，需要推遲2小時，於早上7時半才能開始服務。

港鐵工程處總經理周蘇鴻表示，屯馬線已進入全線試營運階段，「將會好快通車」，全線通車後將為市民提供更便捷交通選擇。港鐵為屯馬線已做過百次測試及緊急情況演練，至今一切順利，在4月至6月期間，會選擇在6至8個晚間非行車時段，按日常時間表，由烏溪沙站行駛至屯門站，以檢視全線系統及設備，為全線通車做準備，並滿足當局要求。他強調，會按需要再調整測試次數。

由於測試需要使用西鐵及屯馬線一期現有路段，5月1日至2日凌晨的一次測試，會模擬列車在不同時段的列車運作，超過50列車模擬在全線來回行駛，亦要測試列車由車廠及列車停放處出發情況，需要時間完成，並要佔用部分日間服務時間。西鐵及屯馬線一期於5月2日（星期日）早上，需要延遲頭班車服務時間2小時，早上7時半才開始投入服務。

▼2月6日早上試搭東鐵線首班9卡列車情況▼

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5月2日受影響路線會有替代接駁巴士

港鐵車務營運總管黃琨暐表示，5月2日當日為減輕對乘客影響，會提供多條跨區接駁巴士線，如屯門站會有穿梭巴經屯赤公路到欣澳站。港鐵同時提供10條接駁巴士線，覆蓋西鐵及屯馬線一期沿途各站。他指，接駁巴士載客量較低，車程亦較長，希望乘客體諒。

黃續指，因應當日安排，港鐵會為乘西鐵及屯馬線一期乘客提供特別票務安排，確保乘客轉乘時不會有額外開支，如有疑問，亦可向乘客中心職員尋求協助。5月2日前一周，港鐵各站將有廣播及宣傳資料，提醒乘客5月2日的特別安排。

被問到東鐵過海段進度，周蘇鴻表示，相關工程面對「好大好大」挑戰，現正檢視工程進度，能否如期明年首季通車將適時公布。