屯馬線｜港鐵拆解新車站選色原因　網民︰土瓜灣站點解藍色？

撰文： 鍾妍 最後更新日期： 2021-05-25 13:51

屯馬線即將在今年第3季通車，將新增3個新車站月台，港鐵近月已多次釋出月台相片，讓市民一睹為快。港鐵站的主題顏色有助市民辨識車站，港鐵於facebook分享宋皇臺站、土瓜灣站與紅磡站的月台顏色，笑稱「你的名字如何，你的樣子也必如何」。 其中「紅」磡站就直接選用紅色，宋「皇」臺站則取「皇」與「黃」同音的黃色。惟有網民留言，對土瓜灣站以藍色設計感到不解，反建議港鐵應以「土」字又或以「土瓜」所指的蕃薯，為新車站選取主題顏色。

港鐵今日於facebook專頁介紹屯馬線3個車站的新選色，當中指土瓜灣站以藍為主色，港鐵解釋是由土瓜灣的「灣」字出發，英文解釋指是與水相關，故取藍色；至於宋皇臺站則取「皇」與「黃」同音，故選用黃色；紅磡站的屯馬線新擴建月台則以「紅」色出發。

港鐵指，選色除了取材自站名，亦要與相鄰車站有明顯對比的顏色，令乘客坐車經過時更易於辨別。

網民反建議土瓜灣改用泥沙或蕃薯顏色

惟有網民對於「灣」與藍色的聯想感不解，反建議港鐵以「土」字出發，選擇泥沙的棕色，或以土瓜灣的「土瓜」即蕃薯以聯想，使用紫色和橙色雙色設計。

有網民亦指出，港鐵有不少車站使用藍色為主色。按港鐵早前公布屯馬線各站的照片，27個站中，有7個站使用不同色調的藍，包括恒安、大水坑、大圍、元朗、屯門、兆康、美孚。