Telly Awards香港01贏兩獎　揭特殊學校宿舍「無聲吶喊」黑幕奪金

撰文： 冼博勵 最後更新日期： 2021-05-26 15:37

表揚優秀電視及影片製作的國際獎項Telly Awards，美國當地時間周二（25日）公布2021年度獲獎名單，《香港01》奪得一金一銅佳績。 其中《無聲吶喊：揭嚴重智障特殊學校宿舍 多宗學童事故黑幕》，奪得網上系列紀錄片組別金獎；《劏房圍城：一生為斗室哀愁 他們出路在何方》在同組奪得銅獎。

第42屆Telly Awards，主題是「故事對抗限制」，《香港01》奪得一金一銅佳績。

Telly Awards旨在表揚優秀的電視、廣告、新聞及紀錄片等影片製作，全球各地的新聞機構、電視台、影視製作公司均會參賽。今年是第42屆，主題是「Your Stories Defy the Limits」（故事對抗限制），以表揚全球新冠疫情下的影視作品，收到來自逾50個國家或地區、超過12,000份作品參賽。

《香港01》在「網上系列紀錄片」類別，奪得一金一銅的佳績。同組的得獎者，包括美國公共廣播（PBS）、美國全國廣播公司（NBC）、卡塔爾半島電視台（Al Jazeera）等新聞、調查報道節目。這是《香港01》成立以來，連續五年獲得Telly Awards這個國際獎項。

「網上系列紀錄片」金獎 Gold Telly Winner in Online: Series: Documentary

無聲吶喊：揭嚴重智障特殊學校宿舍 多宗學童事故黑幕

Silent Screams: children with severe intellectual disability abused for years at school

記者：鄭嘉如；攝影：鄭嘉如、林頌華、岑卓熹、楊榮飛、鄧穎韜、余俊亮；漫畫：鄭敏怡；剪接：袁柏謙；編輯：勞顯亮；網編：陳芳葆

《香港01》調查超過一年，揭發匡智會松嶺二校宿舍內，多宗智障學童事故，包括被夾斷手指骨、長期關閉在狹小房間、被長期分隔或約束在椅子上、被餵食時鯁喉後腦死亡，閉路電視片段、事故紀錄、醫療報告及前員工親述，揭開「無聲吶喊」黑幕。

報道包含兩條紀錄片，以及詳盡的影片、相片、文字、動畫，用不同媒介向讀者呈現黑幕真相，並探討香港的制度漏洞，更製作專題網站。

報道刊出後，引起香港社會各界迴響，跨黨派要求當局調查及介入。

（點擊重溫英文字幕版本：EP1、EP2）

「網上系列紀錄片」銅獎 Bronze Telly Winner in Online: Series: Documentary

劏房圍城｜一生為斗室哀愁 他們出路在何方？

Trapped City: Hopeless life in subdivided flat

記者：王潔恩、張嘉敏、陳淑霞；攝影：林頌華、王海圖；剪接：袁柏謙、蕭堃桁

「居住權」是聯合國《世界人權宣言》所保障的權利之一，當中更為「適足住屋權」提供七大標準。雖然香港看似繁榮，但卻有至少21萬人屈居於劏房，這些劏房數目不但急增，而且一直以來欠缺規管，近年問題更不斷浮現，甚至發生奪命意外。

《香港01》的三集系列紀錄片，希望喚起大眾關注，改善這種畸型現象。報道分別訪問了不同劏房戶，利用他們自身的故事，道出他們的實況及心聲，並能發現除了一般住宅樓宇的劏房之外，香港原來還存在各種形式的劏房，例如籠屋床位、山邊的寮屋劏房。

（點擊重溫英文字幕版本：EP1、EP2、EP3）