劏房圍城｜住在山邊寮屋劏房　母親心酸：好想畀小朋友好啲環境

從學校出發，走上長長的斜路，聽到流水聲，再爬上梯級，眼前的風景轉了又轉，城市高樓已看不到，一片翠綠後最終見到一間間鐵皮寮屋。小孩大叫一聲，原來膝頭撞在梯級上，原以為會哇哇大哭，怎料拍拍傷口又再重新出發。 母親婷婷領著兩個兒子的小手，帶著他們走過長長山路，小腳踏上一級又一級石路，每天徒步上山下山，只為到幼稚園上課。他們一家四口住在山上一家鐵皮屋內，對別人而言，可能只一家普通的寮屋劏房，但對他們來說，這是一個難得的 「安樂窩」。 （系列之三）

幼稚園位處山下，住在山上寮屋劏房的他們，每天都要越過長長山路，單程已需時45分鐘。（梁鵬威攝）

這條曲折的路途，是婷婷和兒子每日的必經之路。這個位於山上的家，連校巴都不願上來接送，加上沒有其他交通工具接駁，她們只能每天徒步45分鐘走這條山路上學，「我一日行四次，朝早送返學，再返屋企做家務，接放學再行一次，再送佢哋返屋企。」

返學要著便服 因為全身濕透

步上樓梯，再走過一條窄路，路旁緊接著一間又一間寮屋，盡處便見到婷婷的家。婷婷摸摸兩個兒子的衣背，衣物濕了一片，掌心都是汗，「平時行路返學只可以著便服，返到學校先換校服。」

落雨時大風大雨，返屋企返學，全身都係水，波鞋入面都係水，因為爬山爬好長時間 婷婷

這120呎的空間用鐵皮蓋成。家中空間有限，兒子都會在屋外做功課。（梁鵬威攝）

寮屋一分為二

山上的寮屋一分為二，這120呎的空間是婷婷一家四口的蝸居。推開門後，見有一堆堆紅白膠袋堆塞，原來都是廁所和廚房的抽氣扇空隙，「好怕有老鼠走入屋，後面靠山，老鼠好多。」碌架床佔據了房子一大部份，牆上看到水印，後來又貼滿牆紙，都是慎防大風落雨時，牆身會漏水。

住在山上，蛇蟲鼠蟻少不免，他們亦見慣野豬，一到晚上蚊子群起，兒子被小昆蟲叮到紅腫，需時常覆診。

兩兄弟在山野中蹦蹦跳跳，就連發泡膠條都玩得樂此不疲。（梁鵬威攝）

前業主深夜拍門要求搬走

兩個兒子天真爛漫，聽著媽媽說起樹上的野花，把發泡膠條當作寶劍，又跑又跳走過漫山遍野。孩子本應無憂無慮渡過童年，不過，兩兄弟卻早已蒙上了陰影。

婷婷說，他們早年居在山上另一家寮屋，但業主心情不好就加租，半年、8個月就加租一次，明明三戶劏房一起用了2,000多元電費，但單是婷婷一家已索價3,800元。有一天晚上9時許，門外突然傳來一陣拍門聲，原來是業主投訴兒子太吵，在門外大罵，要求他們立即搬走，兩個兒子被嚇怕，「當時真係好徬徨，之後個仔返屋企第一件事就鎖門，夜晚瞓覺前都會問我鎖咗門未。」

婷婷家中有不少二手家具。（梁鵬威攝）

一聲迫遷令，轉折下找到如今的新「家」。婷婷說，其實之前看過市區劏房，但租金動輒4,500元起跳，面積更細。雖然不能離開山上，但至少「有瓦遮頭」，已經感恩， 「見到有劏房朋友，小朋友要屈在床上做功課⋯但我平時可以帶佢哋去河邊畫畫、捉下魚仔。」

母親只希望兒子能健康快樂地成長。（梁鵬威攝）

婷婷一直說，有疤痕才能稱得上是男孩子，但兒子在山野間時常跌跌碰碰，看著他額頭已結焦的傷口、被撞破的門牙，作為母親亦很難受，「都有啲心痛，唔可以畀佢哋好啲嘅環境成長。」

已經輪侯了公屋近七年，至今仍然沒有回音。從寮屋外的鐵絲網，透視遠方的丁屋，三層大屋更顯宏偉。在一個正常的「家」安居，婷婷只能繼續遠觀。

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