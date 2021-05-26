青年向水炮車擲磚判感化　上訴庭指未引新判刑原則　被告還柙再判

撰文： 朱棨新 最後更新日期： 2021-05-26 14:42

18歲青年在去年元旦遊行腰斬後，在灣仔向水炮車擲磚，被即場制服後發現其背包內有錘、打火機及易燃液體等物品。青年早前在裁判法院認刑事毀壞及管有物品意圖損壞財產兩罪，被判感化令。律政司向原審官覆核不果，今（26日）向上訴庭提出覆核，指案件性質嚴重，判感化不合適。上訴庭三名法官聽後撤銷感化令，下令青年須還柙，並先替他索取勞教中心等報告，押後至下月10日判刑。

被告陳業云，18歲，承認於2020年1月1 日在灣仔金聯商業中心外，損壞一部人群管理特別用途車，他同時亦承認管有210毫升環己烷、甲基環己烷及19克蔗糖有機混合物的塑膠瓶、一把美工刀、一個打火機及一個錘。

原審主仼裁判官錢禮判處被告接受感化18個月，律政司曾向錢官提出覆核要求加刑，但遭拒。

律政司認為感化或社服令均不合適

律政司代表今陳詞指，被告的行為或令在場人士仿效，又指被告攻擊非一般車輛，而是用於人群管理的水炮車。被告有眼罩和防毒面具等裝備，屬有備而來，他亦被搜出背包內有錘和打火機等，認為案件的嚴重性，判感化和社會服務令均不適合。

被告的律師卻回應指，未有證據被告在現場參與縱火和設路障，原審官覆核時亦已考慮相關判刑原則，被告亦曾遭還柙14天，認為應維持原判。

指原審官未應用上訴庭案例

上訴庭今聽取陳詞後，指原審官未充份考慮案件的嚴重性和被告的罪責，亦沒有應用上訴庭案例的判刑原則，判刑明顯不足，應改判監禁式刑罰，遂撤銷其感化令，並先替被告索取教導所、勞教中心和更生中心報告，把判刑押後至6月10日。上訴庭會日後頒判辭解釋理據。

案件編號：CAAR5/2021

律政師就多宗反修例運動案件均增請覆核刑期，大部份都改判囚禁式刑罰。(詳看下圖)